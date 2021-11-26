房價漲 北市大樓、公寓及小宅房價開紅盤

全球通膨隱憂再現，疫情重組全球供應鏈，也激勵原物料大漲，在萬物皆漲的年代，台北市的大樓、公寓及小宅，房價也全面開紅盤！所得有限的受薪階級恐怕愈來愈追不上飛漲的房價。

今（26）日台北市政府地政局公布今年8月台北市的交易量、平均房價，其中交易量增加8.03％；住宅價格指數，則全面上升0.49％。

市府地政局今天公布最近一期（110年8月）實價登錄資訊顯示，交易件數 995 件，較7月增幅8.03％；交易總額為252.57億元，較7 月增幅12.65％。

住宅價格指數方面，為107.95，較7月上升.49％。

地政局指出，8月實價登錄量價動態，全市交易量共995件，較7 月921件增加74件，增幅 8.03％ 惟較去年同期1,318 件仍減24.51%；交易總額為252.57億元，較7月224.20 億元增加 28.37億元，增幅12.65％，較去年同期 339.70億元減幅25.65％。

在12行政區中，8月交易量有8區增加、4區減少，交易量增幅最大為士林區，較7月增加 61.02％，減幅最大為大安區，較7月減少 20.79％。

各行政區交易總額依序由中山區（41.06億元）、內湖區（35.76億元）及大安區（29.69億元）位居前3名。

總額最少為萬華區，僅10.01億元，總額最高的中山區與最低的萬華區，相差約3.1倍。交易總額增幅最大為大同區，較7月增加77.38％，減幅最大為大安區，較7 月減少26.40％。

值得注意的是今8月全台北市住宅價格指數 107.95，較7月107.42上升0.49％，較去年同期 104.89上升2.92％；標準住宅總價1,710 萬元，標準住宅單價每坪54.46 萬元。大樓住宅價格指數109.84，較7月108.90上升0.86％；公寓住宅價格指數106.24，較7月105.86 上升0.36％；小宅住宅價格指數105.72，較7月104.46上升1.21％。

地政局指出，觀察月線、季線及半年線趨勢，全市、大樓、公寓及小宅價格皆呈走升。

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