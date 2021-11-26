北市外首例 政府23億啟動桃園正光路都更

桃園市政府首件以市府編列預算、並擔任實施者的公辦都更案正光路警察宿舍正式審議通過，成為台北市以外首件以政府出資的都更案，將興建總樓板面積1.7萬坪的二棟社宅及一棟警政大樓辦公室，總市值約46億元，預計2022年下半年動工、2025年8月完工。

桃園市住宅發展處指出，有別於多數公辦都更以引進民間資金、擔任實施者的招商模式，考量該案為市中心少數大面積、低度利用土地，公有土地持分達達90.24％，未來盼能保有更多市有資產，未來若有重建需求時能更具主導性，因此以政府主導、並且編列預算出資的方式辦理公辦都更，預計年底將進行營造採購發包，工程預算約23億元。該案基地位於桃園市正光路與正光路71巷交叉口，面積達2,769坪，私有土地雖僅占9.76％，但其所有權人數卻高達122人，產權相當複雜且持分細小，難以自行重建，原作為警察宿舍，不過因建物老舊、經過數十年使用，居住品質不佳。

桃園市住宅發展處表示，該案更新後將興建二棟17層社會住宅，及1棟16層警政大樓，除提供255戶社會住宅外，也會在基地留設大面積開放空間，希望透過政府主導辦理都市更新的成果，賦予公有土地活化再發展的生命力，引導民眾參與都市更新意願，帶動周邊地區都市更新連鎖效應，增進整體公共利益。

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