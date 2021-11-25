林蔭豪宅搶手 富豪撒1.6億現金買敦南御所

大安區林蔭豪宅稀有搶手，富豪加購豪宅多選擇同樣具地緣性的產品，最新實價揭露顯示，敦化南路林蔭大道豪宅「敦南御所」14樓戶，9月成交1.6億元，單價約150萬元，為在大安森林公園第一排的自然人以現金無貸款買進。近年不少居住在林蔭大道或大安森林公園周邊的富豪，加購豪宅同樣選擇在鄰近的林蔭大道地段，包括宏泰集團家族成員陸續加購同社區、許姓傳產家族則買下敦化北路「琢賦」、原本就住在仁愛路三段的「偶像劇教母」柴智屏買進「琢賦」；而原住敦化南路楊姓自然人，以約2.69億元買進同路段的「敦南樞苑」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，富豪家族購屋、換屋，多半有地緣性，包括天母、大安的買家，因習慣該生活圈，加上對該區域房價發展熟悉，常見在地家族群聚效應，偏好在同區域甚至同社區一買再買。除了區域性，不少換屋族也會以起家厝的條件為購屋習慣，例如習慣大安森林公園或林蔭視野景觀，或是偏好戶數少的社區，以及特定公設、建商等，都會成為換屋的優先條件。

台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，「敦南御所」歷史最高成交單價為2018年交易的22樓的樓中樓戶單價每坪225.7萬元，近年中高樓層每坪160～175萬元左右，最低單價交易為今年三樓的150.8萬元，而新交易為14樓，以破盤最低價150萬元成交，主要是因「敦南御所」為都更案，不排除是部分地主分回戶轉手，持有成本低，出脫的價格也會較為實惠。

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