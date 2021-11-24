台灣房市泡沫曾破滅? 專家揭美痛下毒手

台灣房市價格在全球資金寬裕推動下、台灣經濟基本面強勁不斷推高，甚至連房租也創下新高，讓民眾的生活成本壓力極大，甚至還有網友認為，房市泡沫達到一定程度後會迎來破滅，如同當年日本經濟泡沫破滅後，房市長期低迷，並陷入失落的30年。房產學者章定煊在臉書指出，台灣房市若要發生類似情況，「暫時不會」。

章定煊表示，台灣會不會步入日本經濟後塵，「先寫結論，暫時不會。至少這幾年不會。」他解釋，所謂的不會是指就算台灣房市被逆襲，比較可能的是趴在那邊爬，主要原因有兩個，一個是台灣商業銀行體系已經做過壓力測試，如果只發生房市這個系統風險，台灣銀行體系是頂得住的，只要頂得住，銀行體系就有能力慢慢的把這些不良資產消化掉；另外一個，台灣的產業競爭力有維持下來。

章定煊將時間倒回30年前，美國產業失去競爭力，市場被日本跟台灣大舉入侵，美國產業界極力教唆政界，這是國安問題（好熟悉的名詞），讓美國對日本跟台灣進行貿易報復與匯率施壓，以關門打狗的方式，狠狠的對付美國最忠實的兩個盟友，台灣跟日本不敢、也無力反抗。

最後下場就是台日房市與股市先泡沫再崩潰。章定煊也點出當年讓日本經濟真正泡沫破滅的是貿易報復，1986年「美日半導體協定」讓日本花了十年舉全國之力打造的半導體王國毀於一旦。同時，台灣傳統工業王國也在301貿易保護法案下，短短兩三年內全毀。

至於台灣為何又爬得起來？台灣被打趴的傳統工業王國，去了中國，日本被毀掉的半導體王國則是被南韓、台灣撿到槍，三星電子受惠於DRAM產業，幾乎獨霸全球。

章定煊指出，光是這段難兄難弟的歷史，台日絕對應該友好。就美國觀點來看，他是全球最大消費國，就以市場經濟而言，供給者要供給者存在彼此競爭關係，消費者利益才能最大化，當資源出現寡占或獨占的時候，美國出手要打破這個情況的機率大增。只是出手通常很重，經常把供應國打到爬不起來。

也就是說，只要產業動能不被摧毀，即使房地產泡沫崩潰，國家還是回得來，台灣政府就會拿出「專案貸款、降稅、利率補貼」三絕招救市。

至於尊重市場機制跟社會公平呢？貧富差距呢？章定煊坦言，居住正義沒有選票市場，美國也是一樣，當選民投票行為是以政治光譜抗中和中作為投票取向，那這一切注定半毛不值。

至於美國目前專心對付中國崛起，等到哪天大戰落幕，台灣就要小心了，如今能做的事情就是，趕快看看美中大亂鬥的時候，又有什麼槍掉出來，趕快去撿，厚植自身產業能量，不要在泡沫經濟上虛耗國力。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：章定煊臉書