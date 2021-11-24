天玉集團推案「鑫空樹」 每坪上看40萬

天玉集團旗下龍騰建設在鼎山商圈的「鑫空樹」大樓建案，預定今年12月預售開賣，鎖定2房和3房的首購客層，每坪開價上看40萬元。

天玉集團龍騰建設的「鑫空樹」大樓建案，24日動土，由龍騰建設董事長黃學藤、華南金控董事長張雲鵬、天玉集團執行長黃文柔、以及鑫龍騰開發總經理黃勁嘉等人主持。

專程南下的華南金控董事長張雲鵬致詞指出，天玉集團眼光精準，推案主攻之一的北高雄高鐵左營站生活圈，在台積電決定在高雄煉油廠舊址投資設廠之後，帶給區域房市振奮的消息。

張雲鵬表示，24日動土的「鑫空樹」大樓建案，也是40到50年的老舊房子拆除新建，屬於危老重建，該案除了符合政策推動的危老案，也具有帶動高雄城市景觀的效益。

他說，都更危老在台北已有許多案例，可惜在高雄則是相對少數，而華南金控為了推動危老都更政策，特別成立都更小組，並且從金控集團的信託、土建融、資產管理、建經公司，為都更危老案提供一條龍服務，迄今核貸金額已達1000多億元。

天玉集團執行長黃文柔指出，今年可說是天玉集團的豐收年，截至目前為止，銷售的金額已經超越去年全年。

黃文柔表示，24日動土的「鑫空樹」預定今年12月正式預售開賣，初步規劃每坪開價33萬到40萬元，不過，尚未最後定案，產品以22到39坪的2房和3房為主，戶數約 354 戶。

她說，「鑫空樹」基地位於民族路及鼎山街口，鄰近大順路好市多、義享天地、悅誠廣場，在軌道經濟的發展趨勢之下，「鑫空樹」附近未來也有高雄捷運黃線Y9預定站。

黃文柔表示，天玉集團繼巨蛋商圈、高鐵左營站生活圈之後，搶攻百貨商圈地王的建案之一，「鑫空樹」將是高雄民族路上最新指標住宅，這棟27層高的住宅建案，除了享有商圈生活便利性、以及未來的捷運文通便利性，同時擁有同盟河堤綠廊道及千坪十全公園。