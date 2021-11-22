楊金龍：我40歲才買房 年輕人可先租

房市熱絡，房價也跟著攀升，讓年輕人買房更加困難。中央銀行總裁楊金龍今天表示，這波房市上漲有基本面、也有炒作因素，不過他自己也是40歲左右才首購，年輕人若買不起房，可以先選擇租房。

楊金龍今天赴立法院財委會進行專案報告，國民黨立委李貴敏質詢時指出，台灣現正經歷1980年以來最大規模的炒房潮，網友表示，如果每月存新台幣1萬元，想要購買台北的房子，可能得從明朝開始存錢存到現在，房價愈炒愈高，使得年輕人買房更加困難。

李貴敏指出，以前的首購族年齡落在20至30歲，現在卻拖到30至40歲。

楊金龍表示，以他自己為例，也是租房租了蠻長一段時間，直到40左右才成為首購族。

李貴敏詢問，意思是現在30到40歲當首購算正常嗎；楊金龍回答「我不曉得是不是正常」，不過他要強調，年輕朋友一開始不一定要買房，如果負擔不起，就先租房子，「我也租房租很久」。

楊金龍剖析房市狀況，他指出，房價處在高檔有個很大因素是全球資金寬鬆，這是全球現象；此外，2018、2019年之後，台灣經濟基本面良好，台商回台投資，進而帶動買地、蓋房等需求，「房價漲，我覺得有一部分跟經濟基本面有關」。

不過楊金龍也說，眼見房市升溫，對於房地產相關的服務業而言，這是個機會，推銷方法推陳出新；這波房市上漲有基本面、也有炒作因素。

李貴敏關注央行是否調升利率以打房，楊金龍重申央行升息有3條件，一是當前及未來物價水準，二是主要國家利率決策，三是國內紓困及振興情況；央行理事會基於上述3條件，討論在合適時間調整利率。

楊金龍也說，明年全球都在緊縮，台灣的央行明年自然也朝緊縮的方向走。

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