月薪4萬房貸2萬很可笑？ 網友拿這項打臉

買房是許多人的人生重要目標，但沒有父母或親友的支援，想買房需要更精打細算，有網友就感嘆，有些人買蛋白、蛋殼區的物件，若月薪4萬、房貸2萬繳30年，平均只剩下2萬能運用，東扣西扣搞不好比大學生零用錢還少，不覺得很可笑嗎？文章一出引起熱烈討論，許多人認為其實不可笑，因為房貸利率連2%都不到，且未來房價只會越來越貴，可以當作是儲蓄的一種，呼籲大家能買的時候趕快買。

該名網友在PTT論壇上發文感嘆，月薪4萬房貸2萬其實很可笑，「現在的中產家庭大學生生活費一個月都通膨到1萬5了，結果你扣掉2萬只剩下每月2萬可支配，然後你在北市上班還要交通費，水電費管理費車位維護費還要報稅，扣一扣比大學生每月零用錢還少，不覺得可笑嗎。」

文章一出引起網友們熱烈討論，不過許多人認為把錢拿出花掉，不如繳房貸，至少還有一間自己的房子，「月薪四萬全部花光，30年後才可笑」、「房貸=存錢，至少比不買好」、「五年前我夫妻兩人年收入70%都押在房貨，好好笑對不對，我現在是笑的很開心沒錯啦」、「付租金幫炒房繳房貸才可笑吧」、「拿得出頭款還是先買吧！沒買這兩萬也是花掉。」

網友以房貸利率分析 看好房產後市

有網友以房貸利率去分析，覺得這樣想法不可笑，「目前房貸利率連2％都不到，且從20年變成30年、40年，說不定未來還可能出現50年、隔代貸款，如果照通膨3％來計算，當貸款年限接近餘命之後，到最後，房貸等於是政府和金融業，補貼送你房子。」

此外，他也點出，能看到長期趨勢人，怎麼可能放著政府和銀行送你的房子不要，跑去花通膨3％的租金去租房，「有的人會說總有一天會爆炸，但如果銀行體系炸了，你覺得有什麼還沒炸？薪資會不炸嗎？股市會不炸嗎？所以最後被犧牲的，絕對不會是房地產，不相信可以拿一輩子去驗證看看。」

好房網報導，理財專家林奇芬曾建議，每月房貸支出最好不超過家庭總收入30％、40％，才不至於讓生活過度擠壓，同時也預防房貸利率上漲風險，若以目前大環境來看，必須以40%來估算，才能勉強購屋。（ 中時新聞網 郭宜欣）

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