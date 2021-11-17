北市囤房大戶擁16屋 補報租金200萬元

五區國稅局日前針對全國擁有10戶以上非自住房屋的多屋族展開租金專案查核，台北市有名囤房16戶的大戶收到輔導函後，自動補報3年租金所得新台幣200多萬元，補稅17萬元，因自動補報而免罰。

財政部轄下的台北國稅局今天舉行例行記者會，會中針對財政部日前啟動的「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」說明成果。

「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」主要鎖定全國擁有10戶以上非自住房屋的多屋族，強查是否漏報租賃所得，以遏止包租公包租婆逃漏稅，並合理增加多屋族稅負。

台北國稅局表示，專案計畫展開後，五區國稅局便針對轄內囤房大戶一一寄發輔導函，輔導其自動補報租賃所得，並補繳稅款及加計利息，若自動補報補繳可免罰。

台北國稅局分享，轄內有名囤房大戶持有16戶房屋，收到輔導函後，便據實填寫各處房屋使用情形，並主動提供14戶房屋租賃契約書及2戶空屋的水、電費資料佐證，自動補報3個年度的租金所得200多萬元及補繳稅款和利息17萬元，因而未受罰。

台北國稅局表示，隨輔導函已寄出，後續將視需要，近一步透過屋主的資金往來紀錄並執行實地訪查，確認是否已誠實申報各處房屋使用情形，如果查到有短漏報租金所得，除補稅外，還將加計罰鍰。

呼籲房東如有房屋出租，切記要誠實申報，如因不熟悉稅法規定有短漏報所得情形，只要在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動完成補報並補繳稅款及加計利息，就可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。

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