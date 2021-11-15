高雄國賓將熄燈 申請危老重建

40年老店高雄國賓飯店，確定要熄燈，申請危老重建！大陸建設、厚生15日宣布，買下其五成的土地產權，再攜手國賓飯店合作開發，未來將變身為五星飯店及飯店服務住宅的複合式建築，最快2024年推出預售。

高雄近期利多不斷，繼台積電確定進駐楠梓投資設廠，興富發建設、國揚、台壽保、國城建設和高興昌五家知名企業成功得標「特貿三」占地5.3公頃的公辦都更案之後，高雄國賓飯店也確定危老改建，並把土地賣掉一半給大陸建設、厚生，再由高雄國賓飯店、大陸建設以及厚生三方合建，進一步開發為高級住宅大樓，震撼市場！

大陸建設、國賓及厚生三家公司15日舉行簽約儀式，三家公司採共同持有、共同銷售模式來開發，其中，大陸建設以9.59億元，買下高雄國賓飯店20％的持分土地，厚生則以14.38億元買下30％持分土地，國賓飯店則持有的50％土地產權，三方將進行合建分成。

大陸建設表示，高雄國賓飯店危老重建案，大陸建設就合建部分預計會分回63％，再加計自購的20％土地，總計分回70.4％，未來大陸建設也會負責高雄國賓飯店的規劃、興建及銷售作業。厚生則指出，未來完工後可就合建部分分回權利價值37％之房地單位。

高雄國賓飯店位於亞洲新灣區的愛河河畔，為40年歷史的老字號飯店，基地面積約2,026.145坪，土地使用分區為商五用地，基準容積率為840％，另可加計危老重建申請的獎勵容積，三個合作方加速活化資產。