興富發 買下悅誠廣場五成產權

興富發集團第一次跨足百貨業，在高雄開出的「悅誠廣場」，2019年6月開始試營運，當時是以每年4,500萬元租金，向地主東南水泥、國產實業承租15年。不過上周國產實業公告要處分這筆資產，不到一個星期，興富發15日即宣布，豪砸23.5億元自己買下，直接由房客升級為房東。

興富發公告，其子公司碧江企業以23.5億元的價格，買下國產實業的「悅誠廣場」五成產權，包括位於高雄市三民區灣內段763地號土地，及三民區民族一路427號建物，各1／2產權持分，其中土地1／2產權持分面積約2,026.95坪，建物1／2產權持分面積約6,032.25坪。

這是繼14日興富發奪得亞洲新灣區「特貿三」北基地占地9,387坪公辦都更案的最優申請人，預計將斥資503億元來開發之後，再度大手筆投資高雄，看好高雄「買好、買滿」。

「悅誠廣場」位於高雄大順一路、民族一路口，占地面積4,053坪，營業面積1.18萬坪，為地上3樓、地下2層的社區型百貨公司，原本是「大統新世紀」百貨公司的舊址，被興富發相中，2016年興富發集團正式承租，開出集團第一座百貨公司「悅誠百貨」。

上周國產實業基於活化資產的需求，公告將以總價至少23億元的價格，處分這筆資產，承租方興富發以及另五成產權所有權人東南水泥，都享有優先承購權；結果，興富發很阿沙力的「打包」買下。而國產處分此筆資產後，預計處分利益為14.9億元，貢獻EPS約1.27元，預計今年第四季或明年第一季入帳，獲利可望再創獲利高峰。

國產表示，資產活化是集團營運優勢，隨著南港大型開發案加緊腳步開發推動，與高獲利售出高雄「悅誠廣場」的土地資產，國產在全台還有擁有許多資產如台南新地王國賓影城南風村、申請開發面積約3,000坪的花蓮濱海地區大型國際特色飯店等，將是集團未來獲利持續創高的新引擎。