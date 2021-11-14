台積電威力多強?代銷電話曝高雄火爆房市

台積電日前宣布將前往高雄設廠，當地房價有望隨著台積電進駐而攀升，事實上，早在風聲頻傳的階段，就有投資客開始進場的跡象，如今消息坐實，有網友聽聞朋友回傳的消息，稱北高雄、楠梓房價都已經漲很高，好奇現場交易情況有多火爆？貼文一出後，許多網友分享自己跟代銷的對話，「之前下訂的業務打來說12月再調」、「代銷一直問真的不後悔嗎」。

1名網友在PTT房屋版發文，隨著台積電宣布高雄設廠，身邊不少朋友南下尋找標的，回傳的消息是目前北高中古兩房門檻總價700萬、三房含車位門檻總價1,300萬，新房預售則很多都封盤不賣了。

不過原PO表示，自己近2周工作繁忙，無法親身南下到現場體會火熱的狀況，但由於工作屬性配合台積電產業鏈發展，未來也可能會調到高雄，想向有去現場看屋的人打聽一下，很擔心未來價錢是每周調升。

貼文曝光後，吸引許多親赴現場的網友分享火爆市況，「資訊落差很大700兩房車還買的到，三房車一千上下不到一千三，28萬中古屋有找」、「沒有，都封盤了，明年再賣」、「看屋齡，新古屋三房車差不多一千三」。

另外，也有網友透露自己和代銷的對話，「要明確講出區域跟建案，我自己是看巨蛋附近，代銷統一都說下週一調漲，代銷說現在下訂不調價，下週一下訂的就要漲價，下好離手」、「週三去南高某建案退訂，代銷一直問真的不後悔嗎」、「巨蛋跟美術館區代銷說下週一開始大型建商全面調漲每坪8-10萬，至於會不會調整…後天就知道了」、「之前下訂的業務打來說12月再調」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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