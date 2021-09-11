住戶也急!永和「大陳單元3」都更意願攀9成

都更等不及了，新北市政府住都中心首次擔任公辦都更實施者，就交出漂亮成績單，最新推動都更的永和指標大案「大陳地區更新單元3」，住戶同意意願比例高達9成，昨（10）日舉辦招商文件草案說明會，吸引13家業者到場。新北市住都中心今（11）日表示，全案預計9月28日正式公告招商，公開評選出資人，2022年2月與最優出資人簽約，最快明年底動工。

新北住都中心今天表示，永和「大陳地區更新單元 3」該案為住都中心首次擔任公辦都更實施者，目前住戶同意意願比例高達9成，昨天在台北新板希爾頓酒店，舉辦招商文件草案說明會，吸引13家業者到場。

住都中心表示，本案預計9月28日正式公告招商，公開評選出資人，年底送市府審議，明年2月與最優出資人簽約，最快明年底動工。

住都中心表示，扣除受疫情影響期間，新北住都中心實際在大陳單元3進場整合時間，不過短短六個月，同意意願比例，從年初的2成逐步增加，住戶多半表示因建物狀況不佳，希望盡快完成都更。

在市府政策支持下，截至本月，總戶數250戶中有226戶同意參與公辦都更，比例正式突破9成，整合速度之快，令產官學界都刮目相看。昨日說明會，除介紹基地特性、招商文件重點外，現場有業者提及弱勢戶安置問題及區內新生公有市場的拆遷處置。

新北住都中心表示，針對單元內住戶將協助安置於社會住宅，保障其居住權益；至於市場攤商，將發放使用費補貼款或補償費，新北市府市場處亦將提供協助。

關於市場用地，依照招商規範，未來新生公有市場重建後將為全棟公有建物，以確保市府完整分回產權，傳統市場設置於1～3樓，其餘樓地板面積可作多目標使用，但不得開發為住宅。

住都中心表示，本案有住都中心擔任實施者進場，整合過程中，人力及時間成本的耗費，皆由中心吸收，未來的出資人僅需專注於提供專業技術與挹注資金，成為一種大幅降低業者開發風險的都更新合作模式。

住都中心表示，大陳單元3公辦都更勢在必行，後續中心將與市府城鄉局、都更處、財政局、市場處等相關單位協調，加速行政作業與都更審議程序，有信心順利招商。