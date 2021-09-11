50萬人台北工作、住新北 雙北房價差距縮

「工作在台北、生活在新北」已成為台北生活圈的日常，根據最新電信使用人口統計，台北市平日白天活動人口比夜間多71.8萬人，新北白天活動人口較夜間減少64.5萬人，房仲業者表示，觀察大台北生活圈的人口流動樣貌，推估新北市第一圈的夜間人口比白天多出逾50萬人。

統計顯示，台北市的「衛星城鎮」、也是外圍第一圈的新北市板橋、三重、永和、新莊、蘆洲及中和區，平日夜間較日間分別增加11.6萬、8.3萬、7.1萬、 6.9萬、6.5萬及6.2萬人，再加上新店與汐止，新北第一圈的夜間人口比白天多出逾50萬人，描繪出大台北通勤圈的人口移動狀況。

大台北綿密的捷運網絡、相對較低房價與周邊成熟的生活機能，都是吸引民眾往這些區域購屋的原因之一。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北居大不易，除了台北、新北房價落差，住宅供給端影響此現象，台北市住宅太過老舊，新住宅大、小坪數規畫M型化，標準坪數新大樓房價一般受薪家庭難以負荷，而捷運路網縮短了往返雙北的通勤時間，加上新北市相對屋齡新、房價較親民，還有許多新興起的重劃區，雙北城市差距縮減，也讓工作在台北、生活在新北逐漸成為一種新的生活型態。

比較長期雙北市住宅單價，2009年台北市的平均房價是新北市的兩倍，不過兩者的房價差距逐步縮減，今年台北市平均房價為67.9萬元，約是新北市的1.8倍，房價差距有收斂現象，新北市持續吸引台北市民眾購屋，也帶動房價上揚。

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