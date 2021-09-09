傾巢而出！928檔期 新案將爆史上最大量

受五月中爆發本土疫情、中斷房市交易影響，隨著民俗月落幕，最近累計過去三個月的遞延推案潮，也將排山倒海，傾巢而出，住展雜誌今（9）日公布最新調查顯示，光是北台灣都會區，今年「928檔期」新案就將推出逼近2,700億元，可能會爆出史上最大量。

住展雜誌最新調查，「928檔期」北台灣都會區估計將有2,690.3億元新案登場，較去年同期大增逾千億元、年增幅高達約64.5％，有機會挑戰史上同期最大量。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年928檔推案爆量，主要是受到5月本土疫情爆發，使得推案普遍順延至9月以後開賣所致。

其次，去年同檔期前因政府頻頻放話打炒房，讓建商趨於保守觀望，以致於去年928檔期未如預期爆量、基期相對不算高，所以今年成長幅度暴增逾六成。

何世昌表示，今年「928檔期」最大特色，是雙北市當領頭羊，其中，低總價房型，陸續新貨到港。

住展調查指出，北台灣各縣市中，以大台北地區推案量最大。

其中新北市推案量近千億元，而台北市則有847億元左右。

新北市推案量較大的區域是板橋、新店、新莊與淡水，上述四個行政區案量均破百億元以上。

台北市則以中、大坪數的案量占比較高，文山區「元利森活莊園」、松山區「敦仰」，可謂百億級指標大案；但30坪以下的小宅建案數與可售戶數，明顯增多。何世昌分析，其原因可能與建商發現北市小宅需求量居高不下有關。

何世昌分析，去年以來北市中、大坪數產品供給豐沛，低總價小宅反而供不應求，尤其今年二房型更出現嚴重缺貨現象，而928檔二房可售戶數增加，低總價市場可望暫時解渴。

基隆方面，則以一案撐天下。何世昌表示，基隆近年來推案量低迷，不過今年928檔因造鎮案「新橫濱」的「星野區」與「上野區」、「青野區」三區，正式加入開賣行列，將案量推升至188億元，是基隆近年罕見的大案。

桃園案量有500餘億元，以中壢青埔案量最多，且開價幾乎都要見5字頭。

新竹上半年因房價暴漲，建商有案就推，928檔期反而沒什麼量，預估「飢餓行銷」將大行其道，住宅市場缺貨問題恐會惡化，沒門路連買房都難。

何世昌指出，熬過了5月以來疫情爆發的慘澹期，如元利、大陸建、國泰、潤泰、宏普、長虹、冠德等一線品牌建商，推案傾巢而出。而代銷業者更是各路人馬全到齊，市場將會非常熱鬧。