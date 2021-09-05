桃四大重劃區 千億案量登場

疫情趨緩，桃園過去三個月沉寂熄火的房市再啟推案潮，據591新建案市調，桃園青埔、中路、小檜溪、A7四大重劃區，至少有逾千億的案量籌備至年底前推出，不乏百億級重磅大案；值得注意的是，也有愈來愈多大坪數、換屋產品推出。

桃園在強勁剛需買盤支撐下，不少過去因疫情遞延推出的個案加速籌備推出腳步，預計在928檔期達到第一波高峰。

四大重劃區中以青埔最熱門，至少400億案量預計在年底前釋出，隨著高鐵站前商業發展成熟，3萬坪站前商業區啟動招商，可望帶動青埔商業區新一波投資動能，位處青埔核心的機捷A18站前將是推案主戰場。

包括亞昕推出訴求酒店式公寓的「亞昕喜徠登」、宏普推出「画時代」等，威均建設亦推出二件百億級案「威均青塘園」、「威均帝璽」。

此外，包括家悅、華曜、寶台、玖都等建商，都有新案籌備推出搶市。

去年下半年起，青埔推案快速轉熱，今年上半年青埔推案量已經逾2000戶，都計內建案開價幾乎都站上4字頭，都計外甲建案最高也站上3字頭，預期疫後量案，欲小不易。

桃園重劃區過去推案火熱龜山A7，經過一段時間的新供給低迷後，預計也有逾300億元案釋出，多為建商在此推案成績不錯後的續期產品。

興富發日前購入的文桃路土地預計將推出總銷百億的小坪數產品，大亮、玄泰、君邑等建商亦壽備推出二期產品，相對桃園多數重劃區房價「坐3望4」，A7地處最鄰近大台北的地段優勢，搶攻大台北首購客層。

此外，桃園市區的中路及小檜溪則各約有200億、150億的案量籌備推出，小檜溪開發近二年來，房價已從3字頭邁向4字頭，昭揚第四案「昭揚天濤」推出面南崁溪景觀90坪輕豪宅，開價4字頭，定泰、合康、合輝等建商亦有新案在928檔期推出。