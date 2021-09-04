928檔期熱 房貸優惠再加碼

不動產市場擺脫疫情陰影，民眾搶進928檔期的熱度被視為重要指標。各銀行一掃過去兩個月的半休息狀況，包括花旗、永豐、豐、一銀、中信銀等業者進一步加碼優惠，緊抓優質客戶給到滿，準備在928檔期期間大展身手。

房市買盤一向對928行情相當看好，本次檔期又逢疫情降溫，銀行業者對展現旺季效應有更多的期待。台灣經濟研究院研究員劉佩真分析說，這一檔期應能展現該有的旺季效應，因為一方面受惠於回流資金豐沛，且營建成本處在高點，使得房價有所支撐，遞延性買盤估計會在928檔期出現，住宅市場景氣回穩，自住需求客群的人氣也漸回籠，台經院調查顯示，超過四成以上的不動產賣方業者，看好接下來的市場行情表現。

為在這一波的房市熱上衝刺業績，主要銀行陸續推出房貸優惠新措施，以民眾最重視的利率條件而言，針對優質客戶，祭出了最低1.31％的地板價，往來長久和貢獻度更高的超級優質客戶，還可以提供略低幾個基本點的議價空間。第一銀行預計，全年房市的價、量將穩定成長，看好剛性需求的自住買盤，區域上來看，從北部移到台中以南將有新的成長動能，因此耕耘優質客戶並提供優惠專案貸款，主攻薪轉戶、六師客群等。此外，也持續推廣「樂活房貸」及「以房養老」房貸業務。

彰化銀行指出，自住需求客群很重視還款的紀律，因此辦理房貸可讓業務穩健的發展，包括公教人員、專業人士、上市櫃企業員工及高收入者等優質客群，都會提供「量身訂作」的優惠方案。

永豐銀行也表示，台灣在疫情控制上相當成功，因此該行於6月疫情尚未明朗時，就推出新戶線上申辦房貸優惠，申辦客戶備妥身分證明與財力證明即可申請；申辦成功後，繳款滿兩年且還款正常、不逾期，第三年起可享每年利率自動減碼0.01個百分點優惠、第四年再減碼0.01個百分點，以此類推至貸款剩餘期間，「對於優質客戶一定特別照顧！」

豐銀則頗富創意的針對有保護地球意識的房貸戶，提供「綠建築優惠房貸專案」，經核定為「綠建築標章」的合法建築物，均享有一般型房貸優惠利率1.31％起、或抵利型房貸優惠利率1.47％起的專屬優惠。豐銀財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出，綠色貸款逐漸成為趨勢，希望藉由這類貸款優惠的吸引力，讓綠建築觀念跟效益，更廣為社會大眾所接受。

銀行業衝量 大拉轉貸戶

銀行業者不但看好「928檔期」，也拚轉貸衝房貸業務量。市場上已出現銀行針對優質首購族或特定優質客戶，提高貸款成數的案例，成數最高可達八成五；也有銀行祭出限期申請「轉貸費用減免優惠」，大拉轉貸戶。

銀行業者表示，觀察8月中旬看屋人潮可發現，回流購屋潮真的回來了，隨著疫情微解封從3級降為2級，兆豐銀表示，8月中旬看屋人潮已陸續回流，尤其中古屋部分最為明顯；對於最新的房貸業務成交情況，兆豐銀最新統計數字顯示，雙北市新承作的房貸均量在1,000萬左右，倘若回推房價，大約成交房價在1,500至1,600萬元間，是近來新作房貸業務的大宗；若是中南部地區，新承作房貸均量在800萬元，成交房價約在1,000萬元左右。

兆豐銀主管表示，近期不論從客戶對房貸的詢問，或合作的房仲業者對近來看屋需求者的觀察都發現，有意願看屋的人氣，已從8月中旬開始回流，迄今兆豐銀房貸餘額超過3,900億元，快突破4,000億元。

值得注意的是，銀行業者觀察到房市買氣回籠的同時，看好即將來臨的「928檔期」帶動的房貸業務量，積極推動「轉貸」業務，更祭出高貸款成數大拉轉貸戶。也有提供高貸款成數的兆豐銀表示，民眾還是要多比較，以該行來說，貸款成數最高八成五，但對象僅限「優質首購族」，其他的客戶房貸成數最高仍以八成為限。

花旗銀行表示，針對符合條件的優質客戶提供1.31％起的各式優惠條件，即日起至10月底前申請的「轉貸費用減免優惠」活動，適合928檔期購屋、11月底前撥款的轉貸客戶，符合活動條件者最高可享費用減免高達2萬6千元，減免項目包括鑑價費、代償費、政府規費等。