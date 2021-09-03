實價2.0上路2個月 9成有意購屋民眾查過

實價登錄2.0上路滿2個月。台灣房屋集團進行「實價登錄2.0使用經驗調查」顯示，今年有購屋意願的民眾，9成有使用過政府的實價登錄網站。

除了官方的實價登錄外，台灣房屋表示，受調查民眾有72％會以「房地產查價平台」查詢，有69％使用「房仲官方網站」來掌握房地產價格資訊。

另外，透過「房仲、代銷業者提供」也占受調查民眾近6成，有超過7成的人認為，實價登錄2.0上路後最大的優點，就是資訊透明幫助議價，至於預售屋揭露更即時、預售資訊完整明確也獲好評。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，自從政府2012年實施實價登錄，不動產買賣案件必須向主管機關申報登錄成交案件實際資訊，如今已經施行9年，實價2.0針對預售屋交易的全面納管並即時申報，是一大里程碑，一改過去預售屋往往要2、3年後才會公布交易資訊的拖延狀況，縮短到30日內就得申報，且交易揭露資訊去識別化，能讓民眾對市場價格有感。

張旭嵐指出，實價揭露多為標準化訊息為主，對於一般買方關心的座向、屋況、景觀等並無法呈現，而且近年揭露的交易，未揭示是否為店面或商辦等使用類別，僅單純呈現大樓或透天等建物型態，這也可能會造成價格的差異，因此還是需要透過專業人士協助，才更能準確解讀數字背後的意涵。

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