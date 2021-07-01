房市靜待報復性需求 顏炳立:2種商品續熱

戴德梁行今（1）日舉辦2021年第二季商用不動產市場季報公布線上記者會，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，目前買盤恐疫，房市觀望，但目前看來第三季疫情可望受控制，有可能蛋白區剛性產品的報復性需求會來，就等待解封。

顏炳立表示，「有悲情的城市，但沒有悲觀的價格！」預期下半年不動產市場就像「孤戀花」，尤其土地會熱，蛋白區剛性產品，這兩種產品持續會熱。

顏炳立表示，最近儘管疫情下，買氣斷了，但不代表第三季買氣也斷了；會不會因為最近沒人看房，而房價受影響？目前沒看到，但如果有機會出價，還是有機會談到理想的價錢。原本年初預測，目前沒有改變。只是疫情黑天鵝打亂的成交量。

所以儘管疫情影響，但土地市場一直在成交；房市持續，落底盤整，2020~2023年可望持續盤整；備好麵粉，風將再起，很多建商都收購商用不動產，他看到的百年價值，買大塊土地則是儲備未來幾年原料；資金狂潮，剛性買盤積極，台灣還是有很多游資。

對今年的預測，顏炳立表示，下半年孤味發成！土地發威！疫情趨緩後，買氣將持續。

分析，今年第一、二季土地市場持續發燒，尤其「稀少性、效用性、市場性」的土地，是疫情中，唯一熱的產品；但這九字之外的土地，未必會獲得建商青睞。

顏炳立表示，在土地有量的市場，房市會持續看好，再漲10％，預期第三季土地市場持續樂觀。

尤其六都，地段好，面積大的住商土地，價、量，都可望再寫新高。至於六都，辦公市場可望再創新量、新價、新高，但與年初預期，應會校正回歸量減半。

另外店面市場方面，價如果不降，買盤就不會追，依舊無量。至於工業地，價格已到頂；物流、倉儲需求則強烈。

在六都重劃區土地方面，即麵粉，以及蛋白區房子，即麵包，還是會成為下半年的市場熱點，等待報復性買盤。

下半年六都有科技大廠進駐的區域，房價還是會再漲10％，依舊小二、小三產品當道。另外，六都有自用需求或收益性達3％以上的商用不動產，不受影響，熱絡持續。

預料今年預售市場還是秋天，不會是夏天，成屋市場則會變春天，還是剛性自由需求為主力。

豪宅市場還是「帶刺的玫瑰」；蔡鎮宇的豪宅案賣掉了頂樓，創下三新高，總價高、單價高326萬元、停車位950萬元，樓上均價乘以三倍就是停車位價格，以往曾創下8百多萬元一個停車位的行情，但這個只是個案，年初時我曾說過，很多豪宅都是現金交易。

價、量，都屬於溫漲，並未失控，疫情只會讓市場微調、校正回歸。目前現階段房市四根柱子還很穩固的撐住，包括「資金、利率、供給、需求」，房價還是看「穩」，不會上、也不會掉！