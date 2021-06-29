六都十大交易熱區 桃園區逾5千件居首

今年六都前五月十大交易熱門行政區，桃園區以5,033件居首，新北市則有五個行政區入榜，為六都中交易量最大的都會區，值得注意的是，低價區買盤旺盛，六都十大熱門行政區中，1、2字頭房價區即占了六個，房仲業分析，擁有大型重劃區、交通利多、商場進駐三面向，為買氣熱絡的關鍵。

根據永慶房產集團調查，今年六都十大熱門購屋行政區中，桃園市桃園區以超過5,000棟遙遙領先全台各地，台中市北屯區則以近4,500棟居次，新北板橋、桃園中壢、新北中和均超過3,000棟。

六都十大熱門行政區的房價水準來看，新北熱門行政區房價最為多元，如房價4字頭的板橋、中和，房價3字頭的新莊、汐止，以及房價2字頭的淡水，雙北以外行政區房價則多在1、2字頭，桃園市中壢區、高雄市三民區平均房價仍在1字頭。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，六都前十大熱門交易行政區有許多共同點，多個熱門重劃區推案熱絡，例如最熱門的桃園區有中路、經國等重劃區交易熱絡，台中市北屯區則有北屯機廠、單元12、水湳經貿園區及十四期重劃區等大規模開發題材。

此外，有利房市的軌道經濟以及科技產業、大型連鎖企業、賣場持續進駐，帶動移入人口不斷增加，剛性買盤厚實堅強，這些因素成為區域房市買氣火熱的關鍵，房價也穩健攀升。

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