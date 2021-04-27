國泰攜三井 搶進台南科技首都

國泰建設和與三井不動產合資成立的「金華置業地產」，27日在台南舉辦「Uni PARK」大樓建案公開記者會，國泰建設董事長張清櫆表示，這是國泰和三井在台推出的第一個住宅案，選擇台南主要是因南科、台南科技工業區及護國神山台積電擴廠，已將台南打造成科技首都。



張清櫆指出，光是南科就有243家廠商，員工已達8萬年人，去年下半年的產值達4,800億，產業聚落帶來的人口紅利，「對房地產市場來說是很好的機會」。創意家行銷董事長王明正表示，「Uni PARK」產品規劃從53坪到86坪，平均每坪開價35萬，4月開賣以來，90％都是在地買家。



張清櫆、台灣三井不動產集團董事長下町一郎和王明正三人27日首度同框，在「UNi PARK」案場舉辦「南台灣房產現況和趨勢座談會」，暢談房市趨勢。張清櫆表示，房地合一2.0將在7月1日實施，最大改變是首度納入預售屋，管制時間從預售屋簽約後到交屋後，兩段管制期、前後會拉長到8～10年，預期投機客應該不會再出來了，短期內看來對於壓抑短炒客應會有效果。



張清櫆表示，以國建客戶來看，大部分都是買來自己住的，因此不會在意房地合一2.0會怎麼課稅，對正派經營、客戶群都是自住客的建商來說，打房不會造成影響。王明正表示，「UNi PARK」三月底拿到建照，清明連假正式公開，每坪開價平均35萬元，開賣三個禮拜以來已成交160戶，銷售率破六成，實際成交價格都在30幾萬，不論開價或成交均價，雙雙創下安平區新高。



國泰、三井迄今已有三筆合作案，第一筆是台北市國泰世華銀行「敦北飯店大樓」都更案，國建為都更實施者，三井為承租方，計畫引進旗下飯店品牌進駐，正在進行都更程序；第二筆為三井在台的首座住宅案「UNi PARK」，2021年第二季推出；第三筆為新北市中和住宅案，目前正規劃中。



張清櫆和下町一郎表示，國建和三井雙方都有共識，不排除在全台展開台日跨國合作案，甚至進行住宅和商用不動產的大型複合開發案。



「Uni PARK」是國泰建設在台南永華路的第二個建案，第一案「文府碩」2020年3月開賣，坪數從56坪到75坪，每坪開價26到32萬元，目前已完銷，即將取得使照開始交屋。