林口、淡水重劃區 新北人口增加前三里

隨著近年「脫北潮」加劇，新北房價親民的重劃區人口持續移入，據統計，新北前十大里中，人口增加的前三名均位於林口、淡海二大新市鎮，包括林口的湖南里、南勢里與，淡水的崁頂里，三個新市鎮的大里一年人口就增加了近6,500人，顯示新市鎮開發進入成熟階段，吸客力大增。

新北二大新市鎮人口大增，顯示是台北市購屋門檻高加上住宅屋齡普遍老舊，而新北市外圍重劃區因為房價相對平價、重劃區環境、和大樓屋齡較新，台北市往新北市的輕移民趨勢仍在發展中。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，「林、三、淡」過去屬於大規模的重劃區開發，短時間內供給量大增，難免有餘屋需要時間去化，不過重劃區環境與高CP值的新大樓社區，即使需要犧牲一些通勤時間，但仍吸引一些民眾願意以時間換取預算和居住空間。

新北市過去一年人口增加較多的包括林口的南勢里與湖南里，兩個里包含了部分的林口新市鎮第三期市地重劃區，區域內有許多屋齡10年內的新大樓社區，目前新市鎮10年內的大樓社區，房價也隨景氣復甦緩步回升，10年內新大樓房價在每坪27～35萬元，機捷通車帶動交通便利性，影城、商場等商業設施接連開發，加上華亞、長庚等從業人員，使林口人口逐年增加，也是新北平均年輕最年輕的行政區。

至於新北第三大里的淡水崁頂里，區域內的淡海新市鎮也持續吸引民眾移入，淡水過去一年增加約4千人，光是新市鎮內的崁頂里就增加約2,200人，顯示淡水新市鎮也逐漸開始邁入開發成熟期，區域內重大建設陸續到位，加上房價優勢，持續吸引首購與換屋族進駐。

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