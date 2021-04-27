他砸上億買天母毛胚屋 2年慘賠千萬元

位於天母西路117巷的「玖伍隱」可說是命運最多舛的天母豪宅，不只改過多次案名，更曾腰斬房價求售，根據全國不動產企研室觀察實價登錄資訊，發現該豪宅去年底出現第一筆歷次交易明細，原屋主砸1億641.6萬元買進5樓戶毛胚屋，持有2年以9,500萬元賣出，不但單價創下社區次低紀錄，交易備註仍標記毛胚屋，等於連一天都沒住過，轉手就慘賠1,142萬。

全國不動產總經理藍怡婷表示，「玖伍隱」位台北市北投區天母西路117巷66、68號，規劃12樓共20戶，實價登錄迄今共有14筆交易，最初在2011年以案名「九五隱」預售，每坪開價140～160萬元，其中在預售時1樓以每坪124.2萬元成為社區單價最高戶別，而11樓高樓層戶則在2015年以2億2,040萬元成為社區最高總價，「玖伍隱」曾擁有單價百萬元俱樂部、上億豪宅光環。

然而隨著房市反轉，該豪宅曾經改名為「九五莊園」，2018年更曾更名為「英格蘭莊園」，當時還曾更換代銷、腰斬房價，標榜以7字頭降價重啟銷售。不過依舊命運多舛，即便在去年下半年房市一片回溫當中，仍出現賠售交易，單價也掉到6字頭。

全國不動產總經理藍怡婷指出，觀察該筆賠售交易，原屋主在2018年8月以總價1億641.6萬元買進「玖伍隱」158.44坪5樓戶，每坪單價78.2萬元，於去年10月以9,500萬元售出，每坪單價跌至69.4萬元、創社區次低單價，賠售1,142萬元；而今年2月「玖伍隱」又出現另一筆5樓戶交易，坪數130.34坪，總價7,388萬元、每坪單價69.8萬元，則成為該社區最低總價戶別。

全國不動產董事長葉春智表示，「玖伍隱」緊鄰天母櫻花崗公園與磺溪，享有樹海林蔭，標榜推窗即可聽見流水瀑布聲，是在地知名豪宅，但命運多舛，房價從每坪開價140～160萬元一路下殺，從跌破百萬來到7～8字頭，現在更已下探6字頭，顯見在市場一片回溫當中，仍不受高資產客層青睞。

（時報資訊 郭鴻慧）

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