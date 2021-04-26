新北三環六線成形 新莊、三重房市熱區

新北市升格屆滿10年，捷運三環六線成形，大幅縮短雙北時空，軌道經濟助威，帶動人口版圖快速移動，大型建商看好人口與軌道雙紅利，接連在熱區推案，使得土地交易熱度持續上揚。

根據統計，新北市今年Q1土地交易筆數年增率19.38%，新興重劃區更是新北土地交易的最大宗，尤以新莊、三重因交通機能大躍進，自住的剛性需求買盤強勢不減。

近日新北地政局標售三重區二重疏洪道重劃區三重段174地號1982坪土地，吸引17封標單搶標，最後由國泰建設以3億9千多萬元得標，溢價率達到71.37％，每坪脫標價約171萬元，打破該區地價紀錄引發關注。

根據統計，去年新北市土地交易總金額近1,500億元，逾半的交易量集中在重劃區。據實價登錄資料，各重劃區土地交易，包括板橋江子翠段第二崁小段及新莊副都心段一小段土地交易每坪單價最高都站上200萬元，而三重區三重段及五谷王段土地交易最高單價也超過150萬元。

近三年來新北市重劃區崛起，人口往重劃區移居蔚為風潮，交通因素功不可沒，像是機捷、環狀線開通，大幅推升新北熱區房市交易量，具備三捷優勢的新莊區房價持穩向上，在今年Q1就有1,545棟，緊追中和區的1,821棟，以及板橋區的1,699棟，成為新北市交易量第三。

繼環狀線第一階段通車後，環狀線第二階段計畫今年底將動工，南北環段沿線房市關注度大增。未來通車後，將從新北產業園區為起點，行經五股、蘆洲、社子、士林至大直地區，串聯松山新店線、中和新蘆線、淡水信義線、文湖線、桃園機捷。

三重區今年Q1不動產買賣移轉棟數1,124棟，較去年同期Q1的973棟年增15.5%，其中，二重重劃區挾著區內有機場捷運跟台北捷運雙捷運，加上64線快速道路連結國道一號與三號，凸顯便捷與生活機能優勢，加上左右有新北科技園區與新北大都會公園，不少北市的買家都是想往空間廣闊、交通更加便利的新興重劃區移動。

（時報資訊 郭鴻慧）

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