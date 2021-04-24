北市公寓大樓交易熱區排名 蛋白區夯！

統計北市公寓物件的熱門交易行政區，排名前三名的行政區都是北市的蛋白區，價格也相對親民，平均僅需「4字頭」的單價便有機會入手。

而排名第一的為「內湖區」，共成交546件，平均每坪單價為44.6萬元。謝志傑表示，內湖區的公寓交易普遍多在成功路、東湖路、康寧路、康樂街及環山路巷弄內，周邊生活機能相當成熟，如內湖商圈、737商圈及東湖商圈等都是內湖區知名的商圈。

北投、文山區均價3字頭吸睛

而公寓交易排名第二、三名的則分別是「北投區」及「文山區」，近一年公寓交易量為482件及433件。謝志傑說明，這兩個行政區的公寓均價都還在3字頭，可以說是台北市內數一數二的親民物件。除了價格優勢之外，北投區內的北投士林科技園區正在如火如荼地開發中，且已經有許多知名建商進場購地或建造商辦，未來發展可期，而連接文山區的捷運南環段也預計於今年動工。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，大樓產品為目前市場主流，該統計數據可見在公寓為主力的區塊，所擁有的大樓物件也擠進前五名，不過因為公寓多，自然在區域房價上容易受到老舊屋齡影響，相較親民的價格也會吸引買氣，讓交易量能增而雙雙進榜，重點仍在於台北市的高房價，相對蛋白區可吸引在地客、低總投資族群，與首購買盤下手，如士林區的社子，信義區的吳興街一帶，都有老舊公寓、低價產品，中山區的林森商圈老大樓亦如是，都是價格左右，不得不的選擇結果。

謝志傑補充，公寓及大樓都各自擁有優缺點，如大樓雖單價較高，但具有電梯可以輕鬆上下樓，大樓警衛也讓居民的人身及財產安全較有保障，並且若有需要物流收發件、垃圾清理等服務的民眾，居住在大樓會方便許多。而公寓除了價格相對親民外，實際使用的室內空間也較大，但平均屋齡普遍較高，且少了電梯、警衛、垃圾清理等服務及設施，若有停車需求可能也需要另外租車位。因此，建議民眾在選擇的時候，要依據自己的生活習慣及實際需求進行考量，才能夠找到真正適合自己的好屋。

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