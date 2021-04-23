兒童房風水布置 孩子健康長大沒煩惱

父母都希望小孩能健健康康的長大，而小孩成長過程擁有充足睡眠很重要，因此布置一間舒適的房間是父母的重要任務。若能加上一些房間中的風水布置，更能讓小孩成長的過程受到雙重保護。

兒童房位置

孩子如同早晨七八點的太陽，因此若是孩子早晨醒來能夠沐浴在陽光之中，孩子一整天都會充滿活力有朝氣，兒童房的方位和床位可規劃在住宅的東方或東南方，並且要有窗戶或陽台，採光一定要充足。一家之主的臥室則可以規劃在西北方，象徵家之棟樑。

床的方位布置須知

@床頭不宜靠廁所，廁所是穢氣、臭氣、濕氣所有的負面磁場結合在一起的地方，接觸就會容易產生負面能量，運勢會下滑，健康下滑，因此床頭不宜靠廁所。

@床頭不宜靠窗，睡床受窗外干擾大，而且溫度變化大，容易感冒、咳嗽、呼吸系統不好，太陽一曬會熱，兒童脾氣起伏變化就會大。床頭不宜靠爐灶，會導致爐灶在做菜時熱的異常磁場影響到睡床，令其藥物不斷。

@床的上下不能是廁所，舉例來說，如果兒童床在2樓，那麼3樓正上方，不能是廁所，以風水來說，像被「屎」蓋在上方；反之臥房內床的正下方，也就是一樓也不能是廁所，因為就像睡在「屎頂」上，影響運勢及文昌。

房間布置須知

@房間不宜太狹窄，裝潢以簡單活潑爲主，屋內可擺設一些內容正面、積極的掛畫、玩具，不要張貼太過花俏的壁紙，或是面目猙獰、暴力的玩具，容易影響小孩的心性。

@智力玩具取代娃娃，兒童房內可擺放一些啓發智力的玩具。像是洋娃娃這類的玩具切忌關起、鎖起，以免對小孩的身心産生不良影響。

@吊扇是居家常用的一種降暑器具，但吊扇在轉動時切割氣場，産生影像閃爍，若裝設不良，還可能致使吊扇掉落，砸傷小朋友，最好能利用空調調整室內溫度，並保持空氣的流通。

【旺好運】授權轉載；文章來源：楊登嵙老師

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接