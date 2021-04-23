北市公寓買氣熱 中山、內湖勇奪買氣王

公寓好？還是電梯大樓好？不少民眾在購屋時總是難以抉擇，據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區的大樓及公寓之成交資料，其中，電梯大樓交易量排名由中山區居冠，公寓交易量排行是由內湖區拿下第一。盤點台北市電梯大樓交易量前5名行政區，「中山區」以1419件交易量拿下第一，平均每坪單價為72.3萬元。北市公寓物件的熱門交易行政區，排名第一的為「內湖區」，共成交546件，平均每坪單價為44.6萬元。

盤點台北市電梯大樓交易量前5名行政區，「中山區」以1419件交易量拿下第一，平均每坪單價為72.3萬元。交易量排名第二為「內湖區」，交易量為1218件，平均每坪單價為61.9萬元。交易量排行第三的則是「大安區」，交易量為1024件，平均每坪單價為90.4萬元。

至於北市公寓物件的熱門交易行政區，排名前三名的行政區都是北市的蛋白區，價格也相對親民，平均僅需「4字頭」的單價便有機會入手。而排名第一的為「內湖區」，共成交546件，平均每坪單價為44.6萬元。排名第二、三名的則分別是「北投區」及「文山區」，近一年公寓交易量為482件及433件。兩個行政區的公寓均價都還在3字頭，可以說是台北市內數一數二的親民物件，對於預算有限的民眾來說，十分具有吸引力。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，公寓及大樓都各自擁有優缺點，如大樓雖單價較高，但具有電梯可以輕鬆上下樓，大樓警衛也讓居民的人身及財產安全較有保障，並且若有需要物流收發件、垃圾清理等服務的民眾，居住在大樓會方便許多。而公寓除了價格相對親民外，實際使用的室內空間也較大，但平均屋齡普遍較高，且少了電梯、警衛、垃圾清理等服務及設施，若有停車需求可能也需要另外租車位。因此，建議民眾在選擇的時候，要依據自己的生活習慣及實際需求進行考量，才能夠找到真正適合自己的好屋。

(時報資訊 郭鴻慧)

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