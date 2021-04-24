剛性需求強 買房跟著三大指標走

政府持續出手打炒房，各部會接連出招，加上股市表現熱絡，引發投資圈是否「棄房轉股」的討論。

安新建經表示，目前自住、置產的買盤還在，房市剛性需求不衰，建議首購族與換屋族應持續關注市場，維持敏感度，長期投資的消費者則不要有太高的槓桿操作，選擇區域時，則要跟著「交通」、「重大建設」、「大型企業進駐」三大指標走。

近來政府持續強打囤房族與大戶法人，讓房市多頭氛圍略為消散，安新建經執行經理劉易昌指出，政策性調控主要是針對短期投機客，近期並沒有看到明顯資金退潮，主要是因為新冠肺炎疫情爆發後，台灣投資市場體質健全、政府又歡迎資金流入，導致熱錢豐沛，也推升新台幣持續升值，投資市場資金充裕，自住、置產的買盤仍在，只要有較優質的標的釋出，詢問度還是很高，也多數能順利成交。

劉易昌建議，如果是首購族或換屋族，還是要持續保持對市況的關注，畢竟土地是稀缺性很高的產品，好的物件原本就不容易覓得，「賣一間、少一間」；也要維持對價格的敏感度，隨時關注實價登錄與有口碑的房仲資訊，才有機會用實惠的價格買到好房。

至於投資族，則建議以長期投資為主，不要有太高的槓桿操作，自有資金至少要有三成，而且要是閒錢為主。劉益昌強調，雖然房價不容易快速飆漲，但低利率的大環境不變，有租金投報率的物件還是頗為吃香，通常只要有3%至5%的投報率，就頗受歡迎。

在選擇區域時，劉易昌建議，可以掌握三大指標。第一，是有交通利多，例如有捷運路線將興建或在規劃中、有新的交流道或快速道路等等，都會帶動周邊房地產走勢。第二，要有重大建設，這不限於圖書館、公園、學校等公共建設，民間投資諸如商場、大賣場等等，也算在其中；第三，若有大型企業進駐，提供就業機會、帶動人口流入，更為加分。以桃園地區來說，中正藝文特區、青埔等區域，就符合這些評估指標，這也是近期區內交易熱絡，不受打炒房影響的主因。

(中時新聞網)

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