徐佳馨｜房市熱 燙熟蛋白?

前陣子剛好有同事想要買捷運末端站，職務之便，就順勢統計了目前雙北捷運站中幾個捷運末端站點周邊的房價，看看到底哪些末端站在這幾年表現最為亮眼。

結果頗出乎大家意料之外，在雙北捷運線十二個末端站中，五年的實價資料顯示了兩樣情，12個末端站中僅淡水、南港站覽館、新北產業園區房價下跌，漲幅較大的多數為該捷運線或是該區域房價較低的站點，漲勢最猛的頂埔站，五年間房價成長15.6%，均價從一坪27.5萬元漲至31.8萬元，象山站五年間房價成長也有14.2%。

類似的狀況也發生在幾個新重劃區，例如以前被稱為「鬼城」的三峽北大特區、林口新市鎮與淡海新市鎮，現在不僅發展欣欣向榮，房價也很有表現。同事問起，在這波段反而蛋黃區退場，讓蛋白區擔任主角，到底怎麼回事？

重劃區 蛋白變主角?!

從基本面觀察，主要是交通建設到位，特別是捷運以及能上高速公路的直達公車，大大增加生活便利性，居民一多也讓生活機能逐漸到位，良性循環讓區域自成生活圈；其次，是市區內的無論新舊屋都貴到嚇人，對於想要有好的居住品質，又不想砸大錢在房子上的中產階級，新重劃區或是捷運末端站相對親民的房價，給了這些看破市區買方轉進的理由。

加上這波資金以低價為主戰場，那些年曾經套牢的屋主們，也就在這趨勢下順勢解套，甚至在這波房價高漲下，攢出相當財富。

或許有人問起，那這樣蛋白漲，會漲到甚麼時候？從過去經驗，市郊就算再怎麼漲，所有的蛋白區終究都將面臨蛋黃區的價格天花板；打個比方，在現狀下，林口再怎麼漲，終究不會與北市大安等蛋黃區相比，在購屋行為上，當市郊房價漲到一個價位，自然促使買方重新評估到底下手有沒有意義，甚至產生替代想法，即使買方視而不見，銀行貸款也不可能通融到讓這種狀況發生。

當市場熱到蛋白都熟了，許多人或許會問，建設到位之後，對蛋白區能保障的是甚麼？若不論大環境變因，建設的意義在於，讓區域房產多了相對於沒有建設區域的保值性與轉手性，如此而已。

畢竟，清水可能變雞湯，蛋白怎麼燒也不大容易變蛋黃。

◎現職

住商不動產企劃研究室經理

◎經歷

市場研究專員

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