Q1去化速度快 北台待售建案明顯減少

據住展雜誌統計，今年Q1北台灣線上銷售中的建案數量為1,422個，比2020年Q4大減60個，季減幅約4%，且已連續三季下降；若與去年同期相比，則減少43個，年減幅約2.9%。住展雜誌研發長何世昌表示，近一年多以來，雖然新推出的建案很多，但因買氣非常捧場，建案銷售速度加快，因此待售建案數量有感減少了。

何世昌認為，因受到房地合一新制衝擊，今年推案量恐怕會從爆量轉為量縮，預期新制上路後，建商推預售屋意願可能呈現走低的趨勢，下半年待售建案數應會低於1,400個，購屋族的選擇將會變少。

觀察北台灣銷售中建案數走勢，近年高點落在2020年Q2，建案數高達 1520個；當時建案數飆高，主要是受到新冠肺炎疫情的侵襲，尤其3月~5月房市市況所受衝擊最鉅，因買氣停滯導致建案數驟升至高點。但2020年第二季末市況逐漸回升，買盤積極進場，建案銷售穩健，建案數因此回降。到了2021年Q1，建案數減至1,422個，創下近11季以來新低，代表市場賣壓順利，且遲續降低中。

北台灣三都以台北市建案數207個最少，單季減少13個，並創近12季以來低點。預料北市下半年建案數可望降至200個以下，供給轉為緊俏。何世昌分析，北市建案數減幅最高的是內湖區，2020年高峰有25個，今年Q1僅剩13個；內湖住宅需求強勁，房市變化與竹科周邊如出一轍，缺貨問題越來越明顯。然而，並非建案數少就代表市場很好。萬華是北市建案數最少的地方，Q1僅有9個，但原因並非供不應求，而是需求和價格表現都偏弱，建商推案意興闌珊。

新北市建案數雖高達406個，為北台各縣市之最，但卻寫下近3年多來新低。新北市建案分布狀況與桃園類似，新興重劃區的建案量較豐沛，舊市區則不多。新北Q1建案數最多的區域是三重、板橋，均有49個；三重與板橋近期市況量價齊揚，尚未出現供需失衡的問題。

北市商辦空置率低 內科舊宗段夯

商用不動產的表現，可反映出產業發展下企業對空間市場的需求，依據信義全球資產公司最新第一季統計，北市辦公室無較大量的新增供給面積釋出，但企業實質需求強，在供不應求下，頂級辦公室超搶手，空置僅1.82%；北市7個主要辦公商圈中，就有6個商圈的空置率在3%以下，整體平均空置率在2.46%。另外表現最亮眼的是內科舊宗段廠辦，空置率從去年同期9.49%，至今年第一季已快速下降至4.66%。在空置率維持低檔下，北市辦公平均租金也持續創下新高行情，來到每坪2,349元。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，許多企業尋找內科廠辦會以西湖段為優先考量，但西湖段可釋出新大樓或大面積空間不多，相較之下舊宗段近期較多新穎廠辦完工，未來又有捷運經過，吸引像萬海等大型企業總部進駐，讓舊宗段不管在租賃及買賣交易都相當熱絡，空置率與去年同期大幅下降4.83個百分比，平均租金來到每坪923元，甚至也磁吸一些原在文德段較舊廠辦的企業前來，讓文德段空置率出現連續4季上升情況。

整體台北辦公去化表現亮眼，從各商圈空置率來看，可以發現各商圈空置率持續下降，北市辦公7個商圈中，就有6個商圈的空置率在3％以下，其中南京四五段空置率已維持6季在1%以下。特別在頂級辦公室市場，從2017年約11%的平均空置率，4年內持續下探，本季已在2%以下，達1.82%，這也讓平均租金連續漲了3年來到3,262元，顯示企業對市場上頂級高檔的A辦需求強勁。

總經理柯宏安表示，台北市中心區申請危老重建大樓持續增加，將改變中心商業區目前老舊辦公樣貌，其中不少大樓將規畫頂級商辦，有助緩解企業硬需求。另外，目前內科開發中(已申請建照)的土地面積約有14,000坪，推估未來將有42,000坪以上的廠辦供給面積(包含自用)，預計也仍會帶動市中心區以及內科園區各地段間的企業進駐遷徙。

(時報資訊 郭鴻慧)

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