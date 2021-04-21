顏炳立：政策打炒房 有利自用型買家

今年，因需求強勁的自用型買盤進場，而預售推案者、被套近4年想脫手的豪宅持有者也積極入市，使房市熱鬧非凡。市場熱度升高，適合買房嗎？我的答案是，若是自用，考量「地段、環境、可及性」符合需求且價格合適，就可積極介入。

因房市已呈平穩、健康，政府又超前部署，以「房地合一稅2.0版」等稅法抑制投資客炒房，也藉以逼出閒置的房產，讓市場供給量多一些，抑止房價不再上揚，並使自用型族群能在優惠的金融環境下順利買到房，消除高房價帶來的民怨。因而對持有多房者而言，若再不走，長期必重傷！

當年輕族群買足了房產，在政府陸續開放零股交易等措施下，又可將多餘資金投入股市，這都是過去未曾做過的，現在執政者做得非常好。接下來可注意的是，一些擁有資產的企業，受本業經營不佳而有意賣資產套現。由於目前土地資源、收益型商用不動產都很稀缺，又有許多長期資金在苦尋避風港，因此我預估，所有承接到公開標售的案件，都不會訂底價，其中若屬蛋黃區極品，皆能夠賣到超前的價格。

最近，台北市敦化南路SOGO的土地賣掉了，地價並沒超越8年多前的價格，以土地稀少的情況，這售價算相對便宜。近來，在蛋黃區從粉鳥蛋的蛋黃土地，到雞蛋的蛋黃土地，再到鴕鳥蛋的蛋黃土地頻見不斷釋出，實為少見。由於台灣有龐大的資金在有限籌碼中搶進合理報酬的物件，我預估，未來市場上將有大交易案不斷製造驚嘆號，穩健走出10年～20年的好光景。

雖然房市長線看好，但今年在房價表現上應會持平，上不去、下不來。如同我早在2016年所分析，先緩跌4年，到2019年落底；在2020年又會盤4年，到2023年盤整完畢後，會往上或往下，需再做觀察。若資金仍龐大、利率不改，也許資金在股市熱完後，會投入房地產市場做避險，所以或許要到2023年，房市才會啟動另一波行情。以此來看，現階段最好的策略，與其去追逐漲上來的房價，自用型及企業不如去圓自己的夢，買進一些超前部署的產品！

文章來源：Smart財經好讀、文： 顏炳立（香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理）