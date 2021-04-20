北客愛台中 指標豪宅占逾3成

就愛台中啦！受惠重大建設利多不斷、產業園區持續開發，掀起外地客移居潮。去年台中遷入人口達1.6萬餘人，其中，來自台北市、新北市雙北遷居人口直逼五成，房仲業者指出，台中房價僅約台北同級產品的1/3價格，加上北部知名建商紛紛插旗台中，吸引雙北豪客南下置產，以七期與西區指標豪宅為例，北客占比最多超過三成，更不乏名人買家加持。



隨著北台灣房價高漲，加上中南部產業聚落帶動，近年國內人口出現南遷趨勢。根據內政部統計2020年六都人口遷徙狀況，台中市遷入人口共1萬6,652人，其中有8,252人來自雙北、占比高達49.6％；而雙北移居台南、高雄則各占28.9％、35％，顯然在這波南移潮中，台中是北客移居潮的大贏家。



住商不動產七期南屯加盟店經理黃盟翔指出，自台積電、台灣美光、巨大集團等龍頭產業大廠插旗中科，帶進大量就業機會，台中剛性購屋需求買氣暢旺，同時也吸引北部企業主紛紛將布局眼光聚焦台中，進而提升台中豪宅的買氣。



此外，去年多家北部重量級建商加碼買進七期精華土地，帶動區域豪宅增值性，且目前台中豪宅較台北同級豪宅相對便宜不少，讓北客豪擲重金置產，帶動總價4,000萬元以上的豪宅案，去年銷況不俗。其中，大陸建設七期「麗格」去年實價登錄多達31筆，北部買主占比超過三成，名人買家如東森集團總裁王令麟砸7.5億買進1～3樓，也將進軍中部打造「東森全球新連鎖事業的社交電商平台總部」。



位於府會園道的「寶璽天睿」由於位置佳，吸引許多傳產業主、台商入主，北客約占二成。寶璽今年將於惠文路、文心一路口推出七期新案，規劃100～140坪、規模達80億元，預料也將吸引北客賞屋置產。國泰建設七期「層峰」，去年13筆實登中有三戶買主是北客，而北客賞屋占比也超過三成；另國泰七期「THE PARK」新案已於第一季進場，攜手建築大師李祖原，將東方現代風格及周邊森林公園綠意引入建築空間，含標配每坪開價55～68萬元，目前銷售達八成，北客約占一成。



不只七期豪宅吸引北客置產，西區豪宅預售案「勤美之森」、「忠泰老佛爺」，分別是勤美集團璞真建設、忠泰建設在台中的第一個豪宅代表作，同樣吸引不少來自北部的豪客。以「勤美之森」來說，北客約占了三成。