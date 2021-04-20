六都夜市宅房價漲幅 士林夜市最高

夜市是台灣頗受歡迎的飲食文化，不過是否喜歡和夜市比鄰而居，則因人而異，有人甚至會把夜市列為嫌惡設施，不過夜市周邊住宅身價看俏，根據台灣房屋調查統計，六都知名觀光夜市周邊中古房價近年全都上漲，其中，以台北士林夜市10%漲幅最高，成為六都夜市宅冠軍，其次為台南的大東夜市，漲幅為8%，而其他縣市包括板橋湳雅夜市、桃園夜市、高雄瑞豐夜市等周邊住宅，則都有3%~7%的漲幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市回溫，平均房價也都上漲，夜市宅也受帶動，尤其商業機能強，交通便利性高的商圈更加明顯。且這些區域發展早，周邊老屋住宅多，因地段佳、條件好，更具都更商機，近年包括，板橋湳雅夜市旁的「新美齊跟海悅都更案」，士林夜市則有「東馬建設、士林紙廠跟陽明戲院的都更案」，都是區域焦點。

張旭嵐表示，漲幅最多的士林夜市，鄰近大學，又有捷運交通優勢，商業發展條件優越，加上台北表演藝術中心、北捷士林站TOD商業大樓等建設題材加持，提升了整體生活圈的文藝素質與商業發展，也吸引指標建商搶進推案，對周邊房價的推升力道也就更強。

現在不少觀光夜市透過空間整新、人車動線的改善與環境自治管理的提升，讓夜市周邊環境也跟著不斷優化，民眾對夜市宅的接受度也就越來越高，加上近年國旅熱度越來越夯，帶動各地觀光夜市商機走旺，吸引不少業者入手夜市周邊住宅，做為出租套房或店面租售，這都成為夜市宅討喜的原因之一。

(時報資訊 郭鴻慧)

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