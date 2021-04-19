購買危老都更潛力屋 3注意

鼓勵加速推動危老建物重建，內政部已將「都市更新條例」修正草案送進立法院審議，預期未來相關程序會簡化許多，容積獎勵也會再提高，此舉形同為已經很熱絡的危老都更市場，再添柴火，預料接下來將有一波改建大爆發，因此吸引不少民眾購買危老都更潛力屋，安信建經提醒，挑選物件時要注意「土地持分」、「留心地目」、「注意地點」。

過去老屋要重建，並不容易，近期卻有愈來愈多重建案，主要是因為台灣位於地震帶，老屋的安全性堪慮，確實有重建的急迫性；其次，台灣人口正迅速老化中，根據衛福部的統計，台灣老人有高達七成住在沒有電梯的房屋，出入非常不便，已實質影響居住品質。另外，各主要都會區都已發展許久，素地難尋，讓土地開發商卯足全力推動老屋重建；最後，政策也大力支持老屋重建，無論是中央政府或地方政府，都積極推動修法、優化相關制度，這些原因都將使老屋「打掉重練」，成為房市新常態。

若想購買危老都更潛力屋，安新建經業務經理張雲維最推薦台北市蛋白區，包括北投、大同、萬華等區域，並以屋齡30年以上的物件為主，但在挑選物件時，建議要掌握三個原則，第一，要找土地持份相對較大的標的。第二，留心地目，商業地不見得好。商業用地的容積率雖然較高，但如果現況是出租中，通常會增加整合難度，畢竟，屋主「維持現況」就有固定租金報酬，當然改建意願低。第三，注意地點，巷內優於馬路。

整體而言，張雲維說，雖然政府鼓勵危老重建，不限基地坪數，但通常整合還是需要一段時間，而且從送件到興建完畢，至少要三、四年，建議有多餘資金，再投入購買危老都更潛力屋，也別過度操作財務槓桿，要有「長期抗戰」的心理準備。

（時報資訊 郭鴻慧）

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