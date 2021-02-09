豪宅王林敏雄南港獵地 卡位東區門戶

元利建設集團總裁林敏雄看好房市，出手搶地。最近相中南港，砸下8億餘元，卡位東區門戶占地面積近600坪的舊透天和公寓；據元利建設透露，這塊南港土地將進一步整合擴大至610坪，並規劃透過都市更新、及都市計劃變更，從工業區變更成為特專一，未來有可能會興建為一般事務所或辦公大樓。

據悉，台北市南港的忠孝東路六段旁修車廠，及附近部分住宅，已於去年底被元利建設買下，總價約8億餘元，占地面積約達590坪。

至於買方，為同樣設立公司地址在大直全聯和元利總部大樓的太懋投資公司，股本為1.8億元，董事長為林敏雄的二公子林弘人，也是林敏雄的利建實業公司所派駐的法人代表；2020年12月25日太懋投資的董事長，才由原本的林敏雄，變更登記為林弘人。

元利建設副總經理吳麗謹證實，元利總裁林敏雄確實以總價逾8億餘元，買下忠孝東路六段的這塊土地，地上物包括一座車廠，面積約達590坪，地點鄰近忠孝醫院和捷運站；若擴大整合完成旁邊的國有地，合計將會有610坪的基地規模，已自成一個完整的都市計畫區。

吳麗謹表示，元利看好南港東區門戶的發展潛力，眾多公部門重大建設和民間投資聚集於三千寵愛於一身。元利插旗南港忠孝東路六段土地後，打算過都市更新及都市計畫變更，從目前的工業區，變更成為特專一，未來有可能會興建為一般事務所或辦公大樓。

元利建設總裁林敏雄最赫赫有名的代表作，為大安森林公園第一排的「元利信義聯勤ONE PARK TAIPEI」，早在2018年，其32樓就以每坪299萬元超越昔日最貴豪宅「宏盛帝寶」，一舉坐上全台最貴豪宅寶座。

林敏雄不只是房地產業界膾炙人口的「豪宅王」，更擅長打造頂級辦公大樓。2016年元利林敏雄與忠泰建設李忠義合資，成立佶泰建設公司，其位於南港經貿園區的最新力作，占地2,000坪的頂級辦公總部大樓，就以65.5億元整棟被通路業「大哥大」大聯大給全部「打包」。

林敏雄2019年4月更有驚人之舉，豪砸112.58億元，買下其位於北市信義計畫區「最貴停車場」D3土地，2020年5月間甫與全球頂級奢華飯店品牌FOUR SEASONS四季飯店集團簽訂合作備忘錄，將在D3首度跨足國際級觀光飯店市場。

此次林敏雄再度插旗南港，也計劃打造為一般事務所或辦公室，預料也可望震撼南港市場。