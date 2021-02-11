游資多?!台中五期掀房市億級卡位戰

市場游資多，五期掀置產投資熱潮！根據實價登錄揭露，台中五期重劃區2020年9月、10月接連出現總價破億的不動產交易；五期2020年累計有7筆億級不動產交易，且買家均為法人或具法人背景的企業主，顯示投資人對五期重劃區的後市發展頗為看好。

其中，去年9月先有台灣微米科技，以1.68億買下公益路含地上物約112坪土地；同年10月又有7位陳姓自然人砸下3.3億元重金、購入大墩十二街的「元春企業大樓」整棟房地。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，五期億級不動產交易，幾乎都具收租或開發效益，因而成為市場游資的停泊熱點。

以台灣微米科技買進的「大益段」土地為例，該筆土地其實有一棟做店面使用的未登記建物，現由知名火鍋店「隱鍋」進駐，月租金達28.5萬元，換算年投報率逾2％，符合企業投資的預期水準。

至於大墩十二街的元春企業大樓，目前也有健身房、醫美診所、補習班、推廣教育中心等單位承租，粗估全棟每年可收租450-500萬元，且該大樓屋齡達31年，土地又是容積率達500％的「商四」用地，往後若循危老途徑重建，以平均可獲25%容積獎勵、新案房價4字頭估算，重建後的總市值將超過6億元，為投資人創造豐厚收益。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店東梅國瑜分析，五期集公益大墩、精明、精誠等商圈於一身，商業繁榮且生活機能完善，加上五期核心的公益大墩商圈，在中捷綠線開通後，可望因交通便利性提升擴充消費人潮，吸引店家重返公益大墩商圈，為商圈的租金奠定扎實基礎，並使投資人著眼報穩定的利基投入置產。

2020年以來，公益大墩商圈就有麥當勞、星巴克、統一Simple-Fit概念店、牛室炙燒牛排、做茶菜等知名店家進駐，使商圈臨幹道的一線店面熱度不墜。

雖然公益大墩商圈的租金不斐，但梅國瑜指出，該商圈具全國性知名度，廣告效益佳，對連鎖商家而言，附加價值顯著，因此大型品牌依舊趨之若鶩，讓公益大墩商圈的店面單坪月租金，始終維持在2,500-3,000元的高水準。

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