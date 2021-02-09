自住族換屋 不可不知的四種租稅優惠

不少建商在春節推出新建案，衝刺買氣，自住族可趁勢規畫換屋。財政部指出，民眾個人若為自住屋，在持有稅可享有優惠房屋稅率1.2％、地價稅率千分之2。若打算換屋時，也可適用土增稅率10％、房地合一稅優惠。

我國房屋稅率為1.2％～3.6％，多數縣市的自住屋主皆適用1.2％，部分縣市則提供加碼優惠，像台北市提供全國持有一戶屋主可享有課稅現值折減優惠。

但財政部官員指出，適用房屋稅自住優惠需符合各縣市規定要件。以台北市而言，房屋僅供個人家戶（本人、配偶及未成年子女）居住使用、未做出租，全國合計三戶內可適用自住稅率1.2％，若在全國僅一戶且符合北市都市計畫規定，可享有課稅現值折減優惠，房屋稅率僅0.6％。

而地價稅率一般用地為千分之10～千分之55，惟工業用地、加油站、停車場、公有土地適用千分之10，公共設施保留地為千分之6，自用住宅用地為千分之2。

若要適用地價稅自住優惠稅率，除個人家戶使用且未做出租以外，也要在地價稅開徵40日前（即9月22日前）提出申請，檢附戶籍與建物基地證明，經核准後，每年可自動適用地價稅自住稅率。

土增稅率則為轉賣房地或土地時，針對前次移轉與轉賣的土地公告現值漲價總數額課稅，一般用地為20％～40％，首次轉賣自用住宅用地可適用一生一次優惠，在都市土地90.75坪、非都市土地211.75坪範圍內適用優惠稅率10％。

若已經用過土增稅一生一次優惠，下一次換屋時符合自住滿六年且五年內未做出租營業，可享有土增稅一生一屋優惠稅率10％，適用範圍為都市土地45.37坪、非都市土地105.87坪以內。

此外，轉賣自住房地若適用房地合一稅，可適用自住減免或重購退稅。自住減免為課稅所得在400萬元以下免稅、超過400萬元適用10％房地合一稅率。若為重購退稅，小屋換大屋可核退全額房地合一稅，大屋換小屋按比例退稅，惟重購後五年內不得做其他用途或移轉。