租房、買房大富翁 桌遊結合實價登錄

買房、租房，一次打包最新的房市價格資訊！台北市政府地政局今（8）日表示，「2020臺北市熱門路段房價&租金索驥」大富翁桌遊，正式上市；調查顯示，台北市最親民的新成屋，落在社中街、中古屋則在溫泉路，每坪房價50萬元有找，最平易近人。

2020臺北市熱門路段房價＆租金索驥上市

地政局今天表示，臺北市政府地政局每年會依照前一年度實價登錄案例，整理出不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，推出「買房版」新成屋、中古屋，以及「租房版」出租屋等三種版本的「2020臺北市熱門路段房價&租金索驥」大富翁桌遊，並延續臺北找房SOP的概念，將買租交易流程、應注意事項等相關資訊串聯於遊戲圖版的4個ICON，讓市民朋友新春團圓玩桌遊，輕鬆了解北市熱門路段房價、租金行情及不動產交易大小事。

地政局指出，最新調查顯示，新成屋房價以金山南路二段最高、中古屋房價仁愛路四段居冠。地政局針對2020年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2019年相較之變動幅度及排名升降，讓市民朋友可輕鬆讀懂北市熱門交易路段近1年量價變化。新成屋熱門路段平均單價前3名，都在96萬以上，分別為金山南路二段（127萬元/坪）、中山北路二段（101萬元/坪）及羅斯福路三段（96萬元/坪）。中古屋單價前3名路段，依序為仁愛路四段（92萬元/坪）、忠孝東路四段（88萬元/坪）及信義路四段（88萬元/坪）；其中仁愛路四段及忠孝東路四段已分別蟬聯冠亞軍路段2年。 在新成屋和中古屋方面，分別以社中街、溫泉路，房價最為親民。

地政局表示，台北市新成屋及中古屋買賣單價相對親民，未達50萬元/坪的熱門交易路段共有4個，其中新成屋有1個，為社中街（48萬元/坪）；中古屋有3個，分別為溫泉路（38萬元/坪）、興隆路三段（40萬元/坪）及康樂街（41萬元/坪）。

分析前開路段共同條件，都有較距市中心較遠，但生活機能或環境尚佳的特色，故仍受購屋者青睞。

在出租屋房租行情方面，以市民大道一段最高，每月租金單價1,900元/坪。 出租屋熱門路段統計，租金單價最高前3名，分別為市民大道一段（1,949元/坪）、信義路五段（1,782元/坪）及中山北路二段（1,780元/坪）。

租金單價相對親民的熱門路段，分別為中和街（903元/坪）、民權東路六段（1,094元/坪）及成功路四段（1,108元/坪）。

為方便市民比較買租熱門路段近2年分布及變化，北市地政局特別製作「臺北市熱門路段TOP40『2019 v.s. 2020』比較表」，讓近2年變動一目了然。

經綜合比較發現，2020年新成屋熱門路段，共有19個路段為新進榜；中古屋及出租屋熱門路段則分別有6個及7個路段為新進榜，變動相對穩定。

地政局指出，遊戲圖版四大ICON結合買租交易流程、應注意事項等相關資訊，從「找房起跑」開始了解買房、租房如何評估，並依需求分流，完全攻略租買問題，內容豐富實用。另外，地政局今年新增臺北地政雲實價查詢-大數據扣車位算房價、實價登錄專區、地籍異動即時通新增申請方式及臺北市政府安心樂租網等，在這裡都可以找到，讓民眾一次打包最新的房市買租價格及交易資訊。

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