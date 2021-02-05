壽險資金不動產布局 南港成新寵

近十年來壽險業者大砸近5,800億元全台各地購買不動產，成為商用及土地市場中重要的動能，其中近八成資金投入台北市，達4,429億元，台北市中又以信義區1,265億成為壽險資金布局最集中的區域，南港區則以552億元居第三名，超過不少市中心蛋黃區，躍居壽險資金布局的第三名。

據信義全球資產調查，各大險業在2012年全台投資總額曾達千億，但後續幾年在政府一連串信用管制與政策打房措施、以及金管會金八條控管下，壽險投資明顯縮手、甚至轉向海外，2017年全台僅114億元，直到2020年疫情衝擊、海外投資風險提高，壽險重回台灣投資，投資金額再度破千億，今年壽險業者1月全台投資已達152億元，加碼投資意味濃厚。

觀察長期以來壽險業資金投資全台各地不動產市場，十年來台北市信義區吸引了超過二成以上的壽險資金投入，信義全球資產總經理柯宏安分析，信義計畫區地上權成為壽險兵家必爭之地，又以南山人壽以及富邦人壽熱衷角逐此區域地上權，此外，台北市大面積土地一地難求，新興區域開發成為壽險業瞄準地，如南港區吸引壽險資金投資，已超過中山區、內湖區。

值得注意的是，壽險業者投資產品也由純收益型產品，開始轉向可自行開發的土地、地上權以及具都更危老改建效益的開發型產品，兼具收益與未來增值效益。

柯宏安表示，在市場整棟大樓釋出少，加上辦公租金漲幅跟不上售價步調，租金收益率難以達到法規要求標準，投資商辦大樓案件減少，然而在都更危老議題發燒下，壽險資金找到新投資出口，短期可採現況收租或自用，長期興建新大樓後可提高租金、產生資本增值，如去年富邦人壽取得王朝酒店、今年初新光人壽標下中華開發大樓樓，均為看準都更效益及頂級商辦需求。

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