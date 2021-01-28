2020全台房價齊揚 這縣市漲最兇

2020年全球籠罩在疫情失控的不確定下，台灣防疫成效舉世聞名，也讓台灣的房市逆風高飛，好時價回顧2020年的全台房市，發現各縣市與去年同期相比全面上漲，其中嘉義縣市的漲幅逾10％居冠。

以六都而言，除了普遍受惠於中美貿易戰的台商回流，台南市更有台積電擴廠、相關供應鏈進駐等題材，使得房價漲幅居六都之冠、全台第二，年增率高達到8.03％。其次為房市一直非常火熱，自2016年一路上漲至今的台中市，年增率有6.77％的水準，排名第三的則是桃園市，從2014年10月房市開始反轉盤整，直到2017年底再度走揚至今，年增率達到5.85％，其餘排序依序為新北市（2.97％）、台北市（2.51％）、高雄市（2.36％）。

值得注意的是，桃園市在2020年底的房價指數已來到128.98，正式突破2014年10月的高點，創下歷史新高。過去「奢侈稅」立竿見影地抑制炒房行為，全台房市在2014至2015開始向下修正，其中北北桃三縣市被影響最深，盤整期間最久，中南部則相對快速反彈，因此有「北冷南熱」的說法。時至今日，六都中僅剩台北市距離歷史高點仍有約6.5％的差距，新北市則有約2.6％的差距，其餘四都皆持續創造歷史新高。

觀察六都以外的縣市，嘉義縣市的房價年增率居全台之冠，漲幅達10.58％。究其原因，與嘉義房價相對容易負擔有關。根據內政部2020年第三季資料，嘉義市的房價所得比為全國最低，嘉義縣也僅比基隆市及屏東縣高。至於其他縣市，新竹縣市、屏東縣、南投縣的房價漲幅也超過5％，表現都相當亮眼。

整體而言，疫情初期影響了房市第一季的交易量，但台灣的防疫成效穩定了國民信心，再加上中美貿易戰促使台商、資金回流，在在嘉惠於台灣的經濟發展及房市動向，使得2020年全台房市的交易量與價格指數全面上漲。但要注意的是，應避免房價走勢變成「失速列車」，影響居住權。

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