Q1房市降溫 民眾看跌房價比率增

去年底政府祭出打炒房措施後，燒熄投機炒作氣焰，信義房屋針對第一季購屋意向的調查顯示，看漲房價比率較上季調查時下滑8個百分點、看跌增加12個百分點，信義房屋分析，民眾對未來房市看法雖略為降溫，但近半數民眾認為有需求就會買，並未扭轉對未來房市偏向正面的預期。

信義房屋調查顯示，去年第四季看漲房價38％達到近十年新高，並遠高於看跌房價的22％，不過在去年底央行祭出選擇性信用管制後，今年首季看漲房價比率下降到30％，看跌比率從22％增加到34％，看跌比率再度超越看漲。

長期趨勢來看，2014～2019年長達五、六年時間，看跌房價比率遠大於看漲房價，然近兩年來房市量、價齊揚，民眾對房價信心多空漸逆轉，除了2020第一季因疫情及全球股災因素出現「看跌大於看漲」之外，普遍呈現看漲房價比率逐季攀升、看跌比率逐季收歛的趨勢。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，此次調查期間在央行選擇性信用管制措施上路之後進行，可以發現對房市信心樂觀情緒略微降溫，但還是維持在相對樂觀的水準，顯示購屋人認為政府是「打炒房」而非「全面打房」，50％民眾認為打炒房力道「輕微」、僅9％認為力道「很重」，此次政策定調「打炒房」，對自用型需求影響相對有限。

在政府打炒房後，各地對房價看法也較為紛歧，近年房市熱絡的台南、台中二都，看漲比看跌分別高出7個百分點、5個百分點；不過台北、高雄二都，看跌較看漲高出10個百分點以上。

政府打炒房政策也對潛在購屋族的購屋決策產生影響，調查顯示，有48％民眾認為「沒有影響、有需求就買」，另有有44％認為「會觀望、延後購屋」。至於哪項政策對打房最有效？40％受訪者認為囤房稅最有用，25％認為是央行的選擇性信用管制措施，再來是實價登錄2.0與查紅單及預售案。

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