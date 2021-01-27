2020年房屋繼承移轉逾5.9萬棟 創新高

台灣去年房產繼承移轉數達5萬9109棟，寫下歷史新高，贈與移轉數則年減0.4%。房仲業者說明，許多父母考量房屋贈與後，若子女轉售時將被課重稅，不如讓孩子直接繼承，也可避免道德風險。

住商不動產引述內政部最新數據，去年繼承棟數達5萬9109棟，相較2019年增加2.5%，為史上最高紀錄。六都繼承量全數增加，其中，新北市年增2.2%達1萬1203棟，台北市達1萬64棟，較2019年增加2.9%，分別拿下冠、亞軍；年增幅度以桃園成長最多，達4.6%，高雄增幅次之，年增率4%。

去年贈與移轉數共4萬3759棟，全台年減0.4%，是自2016年以來首次衰退。觀察六都表現，台中、高雄贈與量年減幅度分別達8%與2.3%，其他四都年增率在0.4% 至4.3%間。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，父母若將房產贈與子女，當子女日後出售時，得繳納房地合一稅，且提前移轉恐怕會產生道德風險，也是讓贈與量出現減少，繼承量仍維持成長的重要因素。

她補充，中南部近2年房價明顯成長，讓許多家長思考贈與現金購置不動產，避免子女因為成本取得太低，未來移轉得付出驚人稅金。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡表示，國人資產有8成集中在房地產，也讓房產移轉成為民眾老後首要財務規畫。雖然繼承取得不須繳交土地增值稅，不過若戶數較多，遺產稅額也會不斐，且繼承人共同持有一處不動產可能衍生糾紛，建議能在生前透過遺囑或是信託等方式先行規劃，避免產生不必要糾紛。

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