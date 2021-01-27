房市買氣熱 房貸、土建融餘額 史上新高

不畏疫情，2020年房市超級旺，中央銀行26日公布2020年12月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，其中房貸餘額破8兆元大關來到8.042兆元，土建融2.461兆元，雙雙續創歷史新高，年增金額各為6,297.48億元及3,668.76億元，增幅首度雙創年度新高。

房市買氣連續二年熱鬧滾滾，根據央行統計，2019年及2020年房貸餘額分別衝破7兆元及8兆元大關，觀察過去跳升兆元關卡通常需要四至八年，近兩年合計就增加1.065兆元，顯示房市熱到不行。

央行去年12月初啟動房市管制，但房市移轉程序及房貸作業通常費時逾一個月，即當月尚未反映打炒房的影響，最快應是2021年1月才會顯現。也因此，央行公布的2020年12月房貸及土建融餘額仍雙創新高。央行官員認為，12月是傳統房市旺季，房市管制不見得立即有明顯的影響，或許觀察整個2021年第一季的變化會相對較明確。

統計顯示，2020年12月房貸及土建融年增率各上揚至8.50％及17.52％，分別創168個月及112個月以來新高。央行官員指出，整體來看，從房市928檔期啟動，連續三個月的餘額年增率都是全年相對高的一季。

房貸餘額已連續47個月創新高，去年12月單月增加929.56億元，增幅高於10月的709.58億元及11月的724.56億元。央行官員認為，儘管疫情及天氣不佳影響看屋意願，但具實際需求的自住購屋人仍進場，買氣維持向上，尤其銀行推出優惠利率房貸搶攻優質戶，刺激餘額衝高。

至於供給側的建商土建融，也與房貸同步衝高，當月已連續22個月創新高，餘額月增510.55億元。銀行授信主管強調，2020年房市增溫，主要因台商回流效應，廠房及商用不動產炒熱，加上疫情引爆全球推出史上最大寬鬆，造成資金外溢，閒錢浮氾嚴重，紛紛轉進房市，造成住宅也跟進上漲。

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