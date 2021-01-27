2020房市買賣移轉32.66萬棟 七年最旺

不畏疫情，2020年房市超級旺，中央銀行26日公布2020年12月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，其中房貸餘額破8兆元大關來到8.042兆元，土建融2.461兆元，雙雙續創歷史新高，年增金額各為6,297.48億元及3,668.76億元，增幅首度雙創年度新高。

房市買氣連續二年熱鬧滾滾，根據央行統計，2019年及2020年房貸餘額分別衝破7兆元及8兆元大關，觀察過去跳升兆元關卡通常需要四至八年，近兩年合計就增加1.065兆元，顯示房市熱到不行。

央行去年12月初啟動房市管制，但房市移轉程序及房貸作業通常費時逾一個月，即當月尚未反映打炒房的影響，最快應是2021年1月才會顯現。也因此，央行公布的2020年12月房貸及土建融餘額仍雙創新高。央行官員認為，12月是傳統房市旺季，房市管制不見得立即有明顯的影響，或許觀察整個2021年第一季的變化會相對較明確。

統計顯示，2020年12月房貸及土建融年增率各上揚至8.50％及17.52％，分別創168個月及112個月以來新高。央行官員指出，整體來看，從房市928檔期啟動，連續三個月的餘額年增率都是全年相對高的一季。

房貸餘額已連續47個月創新高，去年12月單月增加929.56億元，增幅高於10月的709.58億元及11月的724.56億元。央行官員認為，儘管疫情及天氣不佳影響看屋意願，但具實際需求的自住購屋人仍進場，買氣維持向上，尤其銀行推出優惠利率房貸搶攻優質戶，刺激餘額衝高。

至於供給側的建商土建融，也與房貸同步衝高，當月已連續22個月創新高，餘額月增510.55億元。銀行授信主管強調，2020年房市增溫，主要因台商回流效應，廠房及商用不動產炒熱，加上疫情引爆全球推出史上最大寬鬆，造成資金外溢，閒錢浮氾嚴重，紛紛轉進房市，造成住宅也跟進上漲。

直逼2013年榮景！去年全台衝出32.6萬交易量

在去年下半年起房市持續轉熱下年12月非六都買賣移轉棟數爆出一波9千棟、年增五成的年度尾盤大量，帶動全台12月房市買賣移轉達3.5萬棟，創下房地合一稅實施60個月以來的單月新高，直逼2013年房市榮景，2020全台房市繳出買賣移轉32.66萬棟、年增8.8％的成績單，創下七年來新高。

據內政部最新公布的12月全台買賣移轉棟數顯示，相較於直轄市六都12月平均月增7％、年增18％，非直轄市縣市買賣移轉9,141棟，月增39％、年增50％，帶動12月全台交易量年底再衝一波高潮，反應打炒房前各地房市交易熱絡，也使原本各界預期年度交易量在32.4～32.5萬棟，再提高了些。

2020年全台房市上、下半年冷熱差異極大，上半年在疫情籠罩下，全台每月平均僅有2.34萬棟交易量，下半年在自住買盤持續出籠、投資買盤加溫下，平均每個月有3.1萬棟交易量，熱度直逼2013年房市景氣最熱絡時期的水準。

以去年度各縣市表現來看，六都中桃園市、台北市、台中市都有超過12％的年增率，僅台南市衰退0.6％；非直轄市中，受惠台股持續上攻、竹科大廠業績增長的新竹市，在大型建案交屋、中古屋交投熱絡下，衝出1.22萬棟大量，年增達52％，全台第一，過去房市沉寂多年的東岸三縣市台東、花蓮、宜蘭，年增分別為31％、22％、19％，分居全台二至四名。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房市在2016年出現24.5萬棟的超低量後，已連續四年擴量，今年疫情並未扭轉房市復甦趨勢，下半年一波房市熱潮，政府以打炒房政策回應，去年12月央行祭出新一輪的選擇性信用管制措施，從簽約到過戶完成需要一個月左右的時間，1月買賣移轉棟數將可看出政策對於房市交易量的影響。

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