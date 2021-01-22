國城 獲台南平實營區都更案

高雄國城建設繼2019年投資20億，在鳳山興建青年住宅後，2021年再挺進台南，取得平實營區8,683坪都更案最優申請人，預估砸下86億元，興建14棟、1,380戶住宅，扣除回饋台南市政府的180戶後，剩下1,200戶總銷金額180億元，成為南台灣最大規模的都更案。

國財署委託台南市政府招標的平實營區都更案，是南台灣最大規模都更案，也是台南第一個權利變換的公辦都更案，日前招標時，國城建設以分回最少比例，打敗另兩家競爭對手取得最優申請人資格。

國城董事長特助洪士庭22日表示，正式簽約後，國城將投入86億元，規劃興建1,380戶，其中180戶將回饋台南市政府作為社會住宅，剩下1,200戶估計總銷達180億元。他指出，平實營區都更案等於一個造鎮計劃，此建案必須取得綠建築銀級標章，簽約後還需進行都更審議等程序，預估2022年底動工興建。

國城建設第一次投入都更是2019年3月與高市府簽約，投資20億在高捷橘線鳳山國中站2號出口基地，興建500多戶青年住宅。該案簽約後還在進行相關程序，尚未進到都市設計審議委員會及都市更新審議委員會，洪士庭表示，目前已經進行地主說明會確認選配位置、報核都更計畫書和權變計劃書、召開地主說明會、高市府內部工作小組會議、以及區域民眾說明會。

他說，後續尚待進行的包括區域民眾聽證會、都更與都審聯席會、建管與交評等相關建照申請審議，希望今年下半年能通過審議，再動工興建青年捷運宅。