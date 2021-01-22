台中七期「泰御天鑄」吸引換屋族青睞

台中七期「泰御天鑄」預售案主打「用APP就能運作家裡的一切事務，出門不用帶卡片，有手機就搞定」的智能宅，加上地點佳、屬於換屋型產品，吸引不少退休自營商、企業二代與五期換屋族購屋，目前已經熱銷八成，搶在農曆年前開工動土！

泰御建設源自台中泰新系統科技，從事大樓、商辦、國家工程系統整合設計、施工安裝多年，專精於機電工程、消防系統工程、預製工法與防震工法等，業績包括國美館、故宮南院、台中市政府、合庫總部大樓等；近來更積極開發智能化相關設備，如車牌辨識系統等，獲得新光三越等大型企業使用！

泰新系統科技近年將觸角跨足房地產開發，旗下泰御建設插旗台中七期推出「泰御天鑄」案，除有泰新專長的智慧化系統加持外，也強調使用戴雲發Alfa-safe柱中柱耐震系統工法！

泰新系統科技1988年成立，從事電機系統整合、施工安裝、測試及維修等業務，近年來更以整合應用、系統工程為目標，將消防工程整合導向於「智慧型火災預警系統」，以台灣最先進管路預製工法，結合APP實現智慧E化，讓相關設備得以串聯智能攝影機、中央監控等系統，打造安全的消防物聯網。

「泰御天鑄」從機電工程到消防管線、保全設備，都是科技專業整合，以智能宅為定位。該案產品規劃46-58坪3房，每坪開價47-52萬元，樓層規劃B5-21F，總戶數72戶住宅、1戶店面、1戶辦公室，總銷21億元。

「泰御天鑄」擁地段優勢，七期文心路、大業路及公益路環繞基地周邊，不僅聯外交通便利，四通八達的公車路線可供搭乘，步行即可到捷運綠線水安站，對外交通更是便利，10分鐘內可連接74號快速道路、國道1交流道等。

「泰御天鑄」除近鄰文心家樂福商圈外，還結合公益路美食街，滿足美食採買；文心路東側五期生活圈，周邊熟成商圈的生活機能，五期、七期明星雙學區等優勢，吸引許多來自五期的換屋族青睞，目前店面詢問度也高！

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