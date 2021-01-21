政府不動產標案 今年上看2千億

房市旺，政府加碼「作莊」大舉標售不動產。仲量聯行預估，2021年政府重大不動產標案投資招商金額將突破1,900億，甚至上看2,000億大關；其中，公辦都更、捷運聯開及BOT和地上權案，投資金額分別有近830億、578億及503億元。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，在精華區土地稀缺下，今年政府將大舉招商，市場持續高度關注土地開發案，預料環狀線招商案、士北科園區、高雄亞灣特貿三等開發案，將成為今年焦點。

趙正義表示，最新保險業公開資訊觀測站統計資料顯示，2020年第三季國內前十大壽險業者可用於不動產投資資金持續成長，季成長1.4％、年成長5.3％，來到6.42兆元，顯示市場資金仍相當豐沛，建議政府應適度引導保險業豐沛游資進入公共建設或大型開發案。

趙正義表示，新冠疫情持續肆虐，全球經濟復甦前景仍不明朗，多數投資人皆採取較為守的態度；國內在疫情保持平穩及商業信心轉為樂觀下，經濟活動也已大幅回溫，呈現經濟成長高、外銷出口高、股市創新高的三高情況，多數經研單位也上調今年經濟成長率，有助不動產市場持續活絡。

趙正義指出，據調查今年政府將積極招商，在公辦都更案方面，指標大案為高雄亞洲新灣特貿三，預估投資金額達300億元，第三季可望決標；另台北車站E1、E2案估計投資額達200億，預計第四季決標；台電南港舊址（AR-1-2）案估計110億元，第二季決標。

在捷運聯合開發案方面，環狀線十四張站一案估計投資金額達500億元，預計第四季決標；環狀線板新站約35億元，預計第三季決標。在BOT和地上權招標案方面，以台北市北投士林科技園區一案最受矚目，投資額將達305億元，第二季有機會決標；台中高鐵案也有百億的投資規模，第二季可望決標。

新壽、全聯搶進高雄地上權

高雄財政局舊市立總圖、漢神百貨商圈的兩筆地上權21日脫標，分別由新光人壽、全聯實業以3.02億、2.62億得標，分別高出底價12.60％、30.35％，高雄地上權案在2021年開春就傳出「雙囍」。

高雄財政局指出，位於新田路與自強三路口的商業區開發案，鄰近大立百貨、漢神百貨商圈，面積469.48坪，土地使用分區「商四」，建蔽率60％、容積率630％。該筆地上權存續期間70年，權利金每坪底價約44.73萬、總底價2.01億，由全聯實業以每坪55.81萬、總價2.62億元得標。

至於捲土重來的舊市立總圖地上權開發案，基地面積556坪，土地使用分區為「商五」，建蔽率70％、容積率840％，權利金底價約2.69億元，地上權存續期間70年，換算每坪底價約48.38萬，該案由新光人壽以每坪54.48萬、總價約3.02億得標。

財政局表示，兩件開發案地租為申報地價3％，其中2％與消費者物價指數連動，在消費者物價指數平均數上漲幅度累計逾10％時才調整該部分地租，以降低基地開發因公告地價上漲不確定因素。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，全聯實業其實已有競標高雄地上權的經驗，例如2019年就曾參與漢神百貨正對面的地上權土地，可惜未能如願，不過，從全聯近期的大動作可以看出，只要是位於商圈成熟的區位，都是全聯評估做大型商場的標的。另外一筆市位圖書館舊址由新壽得標，距上一次壽險業者參與高雄市地上權開發案已睽違三年；2018年高雄財政局招標捷運凹子底站旁「舊龍華國小」商業區開發案，當時由富邦人壽以78億取得70年開發權利。