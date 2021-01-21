敦南SOGO案拍板 皇翔勝出

眾所矚目的台北市敦南SOGO大樓交易案終於正式拍板！皇翔建設董座廖年吉以「皇翔投資」名義，透過股權交易方式買下「仁愛企業」股權，交易金額約130億元，交易時間剛好趕在2020年12月底簽約完成。皇翔證實交易已順利完成，但尚未確定未來開發方向。

皇翔建設副總游玉華21日表示，「皇翔投資」與「仁愛企業」正式簽約，完成股權交易，簽約日期為去年底，金額約130億元，日前並完成公司變更登記；但她也表示，還沒確定日後要改建為住宅還是辦公大樓，畢竟目前大樓還有承租者繼續營業中。

根據最新的土地登記及建物登記謄本資料，仁愛企業是在民國56年2月買下敦南SOGO大樓這塊地，建物地上七樓、地下四層則是在77年10月取得使用執照，門牌為敦化南路一段246號。

不過此一產權已於上月（109年12月29日）設定他項權利，權利人為台灣土地銀行，擔保債權金額為96億元。業界研判，該大樓於上（12）月29日前完成簽約，並且設定抵押。

再對照經濟部商業司最新的公司登記資料顯示，仁愛企業甫於2021年1月15日，變更公司負責人為廖年吉，背後代表則是「皇翔投資股份有限公司」，而不再是原本的廖資富；至於「公司所在地」也從原本的懷寧街，變更為博愛路皇翔建設的地址。市場人士指出，謄本也顯示敦南SOGO大樓確定採股權交易方式完成。

「敦南SOGO大樓」占地938.96坪，屋齡33年已超越都更年齡，使用分區為敦南特定專用區住四和住四之一，容積率300％和400％。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，該交易案換算每坪土地成交單價約1,384萬元，緊追在慧洋大股東百世多利買下華票總部大樓每坪土地約1,489萬元，及富邦人壽買下太平洋敦南商業大樓每坪1,453萬元之後，尚屬合理。

新聯陽實業總經理林徹人表示，該地段未來適合開發為豪宅，依「華固名鑄」推估，每坪未來售價可望站穩250萬、上看280萬元；但對計畫保留資產只租不賣的企業主來說，開發為頂級辦公總部也是很好的選擇。

股權交易所得稅新制 成臨門一腳

轟動房市的敦南SOGO大樓交易案終於塵埃落定，皇翔董座廖年吉豪砸130億，擊敗眾家潛在競爭對手買下仁愛企業股權；據悉，2021年起正式實施的股權交易所得稅新制，是推動成交的最大關鍵，嚇退了買家、也讓廖年吉勝券在握。

據悉，該交易案早自11年前即在市場上求售，但開價太高遲遲未能成局；直到2020年下半年才出現「臨門一腳」，關鍵就是股權交易所得稅新制。根據新制，未上市股票交易，轉讓價格高於出資額部分應列為財產交易所得課徵綜所稅，最低稅率為20％。

也因此，仁愛企業有意趁新制上路前出場，當時開價120億對外求售，否則如拖到2021年才完成交易，依仁愛企業股本9千萬元，最低稅率20％推估，將額外繳交上看25億元的稅，影響相當龐大，可謂是牽動整個交易的最大關鍵。

據了解，仁愛企業10月就開始洽詢潛在買家，包括元利及華固建設、興富發、寶佳機構、僑福、甲山林集團及金融壽險、知名家族企業都談過一輪，但始終沒下文。據指出，其中大關鍵是賣方指定股權交易，但先前交易並非100％股權，造成買家有無法掌握完整產權的疑慮。其次，股權交易與傳統不動產買賣差異頗大，程序也較複雜，還需要進行鑑價、產權調查、或有負債等，這也是讓大型建商疑慮的原因之一。第三，SOGO敦南大樓還有遠東SOGO、漢來海港城等承租，租約還有五年，目前年租金約2億，對建商來說，租金報酬率並不高、租金收益也不多，要都更改建更還需要等租約到期才行，因此找不到買點。第四，賣方開價120億且全部採現金交易，「一毛不能減」也被買方嫌太貴。第五，一般不動產買賣，貸款額度可取得七～八成，但賣方堅持採股權交易，貸款額度只有55～60％，相對地要準備4～5成現金、大約為75億元，對買家來說，一下子要拿出這麼多現金還是有些吃力。

上述因素嚇退多組買家，陸續打退堂鼓，直到12月初，皇翔建設董座、幕後大股東為三立電視張榮華的志榮開發加入搶親大戰，最後廖年吉出價130億買下仁愛企業所有股權，取得敦南SOGO大樓。市場估計，賣方可省下25億的股權交易所得稅；至於「皇翔投資」則成功卡位敦南蛋黃地段，可謂皆大歡喜。