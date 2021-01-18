銀髮房貸2020年件數增3成

2020年房貸利率探低、房市交易量升，依據聯徵中心資料統計全國各年齡層房貸數據，2020年前三季跟2019年同期相比，全國各年齡層的房貸件數年增幅都超過12%，其中貸款人年齡超過70歲的房貸件數年增幅高達30.5%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，高齡申請房貸並不容易，通常需要有力的財力資產證明，並提供連帶保證人，因此高齡貸款佔比低，不過去年央行大幅降息1碼，且房市前景看好，不僅青壯年購屋意願提升，高齡者也思考佈局或轉換資產。

綜觀各年齡層貸款統計資料，2019年及2020年房貸大宗皆為30~39歲，該年齡層也是平均貸款利率最低者，年齡層佔比第二高是40~49歲，連續兩年都佔30%以上，從數據統計30~49歲的貸款人佔全體60%以上，顯示這個年齡區間是購屋主力，此外，年齡層越高則貸款成數越低、貸款利率越高，且去年首季央行降息1碼，各年齡層的平均貸款利率跟前年相比降低0.17~0.19個百分點。

郎美囡分析，30~39歲是目前成家的主要年齡層，也是首購、自用的主力買盤，在房貸利率方面，考慮平均餘命及貸款年限，年紀越輕、風險越低，因此年齡層較低通常房貸利率也較低，至於平均貸款成數的高低除了與年紀有關外，大齡及高齡通常累積較充足的資金或資產，故未必需要高成數的貸款，去年利率有感下降，推升高資產族群的置產意願，讓大齡及高齡的房貸件數增加。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，央行在去年12月祭出選擇性信用管制措施，針對自然人第三戶以上貸款有六成限制，原意為壓制投資性買方，但實務上銀行端基於風險控管，無論第幾戶貸款成數皆出現下修趨勢，故提醒購屋人在簽約前務必確認可貸條件及資金水位，避免因成數落差而面臨資金不足的困境。

(時報資訊 郭鴻慧)

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