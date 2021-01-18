2020房貸衝6,000億新高

中央銀行本周22日（五）將公布2020年12月五大銀行新承作房貸統計，儘管整年面對新冠疫情肆虐，但房市買氣仍相當火熱，就算央行12月祭出新的房市管制措施，但以當月六都移轉棟數續增加來看，估計全年新增房貸將衝破6,000億元大關，超越2011年的5,958.85億元，創統計以來的新高紀錄。

2020年房市不畏疫情，延續2019年的熱度不減，甚至因台商回流，大買商用不動產，使得行情節節高，連動住宅也跟著衝，買氣顯現愈來愈強，因此央行副總裁陳南光發表專文，提醒房市有過熱之虞，也引爆打炒房聲再起。

結果由行政院主導，相關部會提出因應的舉措，央行更在12月的第四季理事會舉行之前，開出第一槍，祭新一波針對性審慎措施。

但儘管政府12月出手打炒房，由於移轉以及房貸的相關作業，往往費時逾一個月，因此12月數據尚未完整反應。

統計顯示，北市為主的六都，當月買賣移轉棟數合計仍是月增6.6％，其中僅北市小幅月減0.6％，其他五月增各在2.0～14.4％。以此預估五大銀行新增房貸高於11月579.54億元的可能性高。

據央行統計，2020年1～11月五大銀行新增房貸金額合計已達5,611.6億元，即平均單月新增510億元，其中11月新增579.54億元，若就12月移轉棟數續增為基礎來看，新增房貸不排除將較11月增加，就算僅用月平均數510億元來計算，五大銀行全年合計新增房貸都會衝破6,000億元，創新高紀錄。