鳳山房市夯！建案大手筆 祭出66萬購物金

高市鳳山區為全市人口第一大行政區，近來吸引不少建商插旗。鳳山指標個案「富邦大無疆」，從預售開始就創造話題，如今已成屋，可售戶僅剩200戶，為持續促銷買氣，9日正式公開後，推出「買一坪，送一萬」，首波前50戶購屋客戶，最高可獨享66萬元富邦momo紅利金，以目前預約近千組買家看屋，業者樂觀預估，春節前首波有望熱銷一空。

富邦建設經理王曉平及上揚國際建築團隊四處總經理施棟瀝宣布，近日「富邦大無疆」首次公開成屋銷售，富邦建設攜手momo購物，推出「3000萬紅利金•富邦建設回饋計劃」，訴求「你買一坪，我送一萬」，前50戶可受惠，初估豪灑3000萬元購物金。

施棟瀝指出，富邦momo紅利金可於momo購物平台換取等價商品且無使用期限；從傢俱、家電到各大品牌實用居家商品應有盡有，能讓客戶能隨心所欲、一站式補全生活中各式所需，堪稱是最實用最貼心的購物金回饋禮。

施棟瀝表示，「富邦大無疆」總戶數達767戶，已經售出70％左右的，4年前預售開價每坪21萬到23萬元，歷經多次調漲價格，如今每坪開價已經來到28萬到34萬元，「鳳山再也找不到這麼大又漂亮的基地」，因此樂觀看待未來買氣。

(中時 柯宗緯)